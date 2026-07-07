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Pháp luật

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Bắt đối tượng thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng từ bán cát trái phép

Tiền Lê

TPO - Minh đã cho khai thác, bán ra cho các khách hàng lẻ 12.000m3 cát nhưng không làm thủ tục, không thông báo với cơ quan chức năng để thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng tại mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường, ở xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1984, trú phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) xác định, ngày 12/12/2014, UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Hưng Cường khai thác cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát ở xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai.

Mỏ cát của Công ty TNHH Hưng Cường có diện tích 2,16 ha, trữ lượng khai thác 46.440m3, công suất khai thác 5.000m3/năm và thời gian khai thác là 10 năm (từ ngày 12/12/2014 đến 11/12/2024).

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Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Minh.

Trong năm 2024, Minh là người nhận khoán của Công ty TNHH Hưng Cường để khai thác mỏ cát trên. Tuy nhiên, đối tượng đã khai thác, bán ra cho các khách hàng lẻ 12.000m3 cát nhưng không làm thủ tục, không thông báo với cơ quan chức năng để thu lợi bất chính số tiền khoảng 2,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang điều tra mở rộng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tiền Lê
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