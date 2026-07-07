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Thế giới

Quan chức Trung Quốc lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ trong 3 thập kỷ

Minh Hạnh

TPO - Một tòa án Trung Quốc ngày 6/7 đã tuyên án tử hình đối với ông Yang Youlin - cựu quan chức cấp cao tại thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) - vì tội tham nhũng, đồng thời kết tội ông lạm dụng quyền lực và rửa tiền, cùng một số tội danh khác.

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Ông Yang Youlin. (Ảnh: CCTV)

Theo phán quyết của tòa án, ông Yang - cựu phó giám đốc điều hành Ủy ban quản lý Khu phát triển Nam Kinh - “đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, trong hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống xã hội”.

Cụ thể, từ năm 1993 đến năm 2023, ông Yang đã lợi dụng những chức vụ của mình tại Nam Kinh (thủ phủ tỉnh Giang Tô) để hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong các vấn đề như giành hợp đồng xây dựng, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng đất đai và tài chính. Theo tòa án, ông đã nhận trái phép số tiền và tài sản trị giá tổng cộng hơn 2,21 tỷ nhân dân tệ.

Bản án cũng nêu rõ, ông Yang bị phát hiện đã thông đồng với người khác để gian lận chiếm đoạt công quỹ, hối lộ tiền và vật phẩm cho các quan chức nhà nước để trục lợi bất chính, biển thủ quỹ của các công ty nhà nước, sắp xếp trái phép các dự án phá dỡ và phát triển đất đai, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Ông Yang “đã nói lời sau cùng, thừa nhận tội lỗi và bày tỏ sự hối hận trước tòa”.

Tòa án đã tuyên tử hình ông Yang, đồng thời ra lệnh tước bỏ quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của ông.

Mặc dù ông Yang đã tố cáo các hành vi phạm tội của người khác, và những tố cáo này đã được xác minh là đúng sự thật, nhưng xét đến các sự kiện, tính chất, hoàn cảnh và mức độ gây hại xã hội từ hành vi nhận hối lộ của ông nói chung, điều này không đủ để biện minh cho một hình phạt nhẹ hơn, tòa án nói thêm.

Trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm ở Trung Quốc, các cuộc điều tra thường kết thúc bằng hình thức kỷ luật.

Trong số những trường hợp đưa ra tòa, án tử hình vì tội tham nhũng vẫn khá hiếm, chỉ có một số ít trường hợp được biết đến trong hơn một thập kỷ. Thông thường, án tử hình sẽ được áp dụng khi số tiền liên quan vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ.

Nhiều quan chức bị kết án tử hình treo, thường được giảm xuống thành tù chung thân nếu người bị kết án không phạm thêm tội trong thời gian ân xá. Sau khi được giảm án, họ sẽ phải thụ án tù chung thân mà không được giảm án hoặc ân xá thêm, theo Tân Hoa Xã.

Minh Hạnh
Reuters, Tân Hoa Xã
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