Ukraine công bố video bắn hạ tên lửa hành trình Nga bằng súng phòng không Skynex

TPO - Không quân Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống phòng không Skynex do Đức sản xuất bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Đây được xem là một trong những hình ảnh rõ nét nhất cho thấy năng lực tác chiến thực tế của tổ hợp phòng không hiện đại này trên chiến trường Ukraine.

Theo Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây Ukraine, hệ thống Skynex xuất hiện trong video đã phá hủy tổng cộng 34 máy bay không người lái cảm tử và hai tên lửa hành trình Kh-101 kể từ khi được đưa vào biên chế.

Chỉ huy hệ thống phòng không Skynex, ông Andrii cho biết Ukraine là một trong những quốc gia đầu tiên nhận được hệ thống này để đưa vào sử dụng.

"Hệ thống sẽ tự động xác định khoảng cách, độ cao và tốc độ của mục tiêu. Khi viên đạn rời nòng, nó được lập trình ngay tại bộ lập trình đặt ở đầu nòng pháo", ông Andrii cho biết thêm.

Skynex là hệ thống phòng không tầm ngắn do tập đoàn Rheinmetall của Đức phát triển, được thiết kế để đối phó với máy bay không người lái, tên lửa hành trình, rocket, đạn pháo và đạn cối.

Theo phía Ukraine, nước này hiện vận hành cấu hình Skynex gồm bốn khẩu pháo và đến tháng 11/2025 đã có bốn hệ thống được đưa vào hoạt động trong lực lượng phòng vệ.

Skynex được thiết lập trên một chiếc xe tải với cabin dành cho kíp điều khiển ở phía trước, hệ thống vũ khí Oerlikon Revolver Gun Mk3 được gắn ở phía sau khung gầm xe tải. Tháp pháo được trang bị một khẩu pháo ổ quay 35 mm.

Oerlikon Mk3 35 mm được sử dụng trong hệ thống phòng không Skynex có tầm bắn hiệu quả 4.000 mét, tốc độ bắn 1.000 phát/phút. Đối với các mục tiêu trên không, pháo 35 mm có tầm bắn tối đa 3.500 m và 5.000 đối với mục tiêu trên bộ. MK3 sử dụng đạn Ahead 35 mm có thể lập trình đồng thời có thể bắn trúng cả những mục tiêu nhỏ nhất.

Trong khi đó, Kh-101 là dòng tên lửa hành trình hiện đại với tầm bắn khoảng 4.500-5.500 km, được thiết kế để phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và Tu-22M3.

Tên lửa được thiết kế với tầm quan sát thấp, giúp tránh được các hệ thống radar của đối phương. Tên lửa sử dụng các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm điều hướng vệ tinh, điều hướng quán tính và kết hợp đường viền địa hình để cải thiện độ chính xác.

Theo dữ liệu mở, Kh-101 có trọng lượng 2.400 kg (trong đó đầu đạn nặng 400 kg), có thể mang đầu đạn thông thường và chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu có giá trị cao.