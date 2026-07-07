Tổng thống Trump rung chuông phiên giao dịch sàn chứng khoán từ Nhà Trắng, kỳ vọng bứt phá

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa rung chuông khai mạc phiên giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và sàn Nasdaq ngay từ Phòng Bầu dục. Hành động mang tính biểu tượng này cho thấy ông ngày càng gắn nhiệm kỳ tổng thống của mình với diễn biến của thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh lạm phát cao làm suy giảm tỷ lệ ủng hộ của dư luận, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa khuyến khích nhiều người Mỹ quan tâm hơn đến các khoản đầu tư trong tài khoản hưu trí, nhấn mạnh đà tăng của thị trường là thành quả từ các chính sách của ông, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rung chuông sàn chứng khoán từ Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

“Thị trường sẽ còn tăng nữa. Tôi nghĩ nó sẽ bứt phá mạnh mẽ”, ông Trump nói sau khi chính thức phát tín hiệu mở cửa phiên giao dịch ngày 6/7 (theo giờ Mỹ).

Theo cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công của AP-NORC thực hiện hồi tháng 6, chỉ 33% người trưởng thành ở Mỹ tán thành cách điều hành kinh tế của ông Trump.

Việc tổ chức nghi thức rung chuông ngay tại Phòng Bầu dục cho thấy Tổng thống Mỹ đương nhiệm rất chú trọng thị trường chứng khoán, dù điều này có thể sẽ không giúp đảng Cộng hòa giành thêm nhiều lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Sự kiện này nhằm quảng bá việc ra mắt Trump Accounts (Tài khoản Trump) - chương trình được thiết kế để trẻ em có thể đầu tư vào các quỹ chỉ số chứng khoán. Đây là một phần trong gói cắt giảm thuế và chi tiêu quy mô lớn của đảng Cộng hòa.

Khi thúc đẩy chương trình này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng rất nhiều người Mỹ hiện không đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng triệu người không được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường.

Trước lễ rung chuông, ông Bessent cho biết: “38% các gia đình Mỹ hoàn toàn không có bất kỳ khoản đầu tư nào trên thị trường cổ phiếu của chúng ta”.

Chỉ số S&P 500 tăng 17,9% trong năm 2025, sau khi đã đạt mức sinh lời 25% năm 2024 và 26,3% năm 2023. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng khoảng 10%.

Tuy nhiên, cũng giống việc cựu Tổng thống Joe Biden mất dần sự ủng hộ của cử tri vì lạm phát, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Trump hiện cũng đang chịu tác động từ tình trạng giá cả leo thang.

Ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 với cam kết hạ thấp chi phí sinh hoạt, nhưng các chính sách thuế quan của ông và cuộc chiến với Iran đã gây thêm áp lực lạm phát.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 4,2% trong 12 tháng qua, cao hơn mức 3% khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025.

Dẫu vậy, ông Trump đặt cược rằng các khoản đầu tư chứng khoán được Chính phủ cùng một số doanh nghiệp và tỷ phú lớn đóng góp ban đầu sẽ giúp các thế hệ tương lai gắn bó hơn với nền kinh tế Mỹ.

Ngoài khoản hỗ trợ 1.000 USD từ Chính phủ Mỹ dành cho mỗi tài khoản, chương trình còn nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều tỷ phú.

Nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell và vợ Susan Dell đã xuất hiện cùng ông Trump tại sự kiện ngày 6/7, sau khi cam kết đóng góp 6,25 tỷ USD cho chương trình. Bên cạnh đó còn có các cam kết riêng từ nhiều tỷ phú khác, trong đó có nhà đầu tư Ray Dalio và Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell. Bà Shotwell cho biết sẽ quyên góp cổ phiếu của công ty do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo vào các tài khoản này.

Ông Trump cũng đùa rằng trẻ em đã bỏ lỡ một đợt tăng giá của thị trường chứng khoán vì chương trình Trump Accounts được triển khai muộn.

“Lẽ ra chúng ta nên hành động nhanh hơn”, ông Trump nói.