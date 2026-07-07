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Thế giới

Ukraine thực hiện cuộc tấn công chưa từng thấy nhằm vào Nga

Minh Hạnh

TPO - Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ở Omsk (sâu trong lãnh thổ Siberia), một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất của Ukraine kể từ đầu xung đột. Chính quyền địa phương Nga đã xác nhận thông tin này.

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Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Omsk. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, cuộc tấn công hôm 6/7 đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Omsk, nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 2.700 km và gần biên giới Nga với Kazakhstan.

Ông Vitaly Khotsenko, Thống đốc tỉnh Omsk, xác nhận Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu, nhưng hệ thống phòng không Nga đã phá hủy hầu hết các máy bay không người lái tham gia cuộc tấn công.

Không có thương vong nào được ghi nhận và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, ông Khotsenko cho biết. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại mà nhà máy lọc dầu phải gánh chịu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu video hằng đêm của mình, mô tả cuộc tấn công là "một thành tựu quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Giờ đây, Siberia cũng nằm trong tầm với của các cuộc tấn công chính xác của Ukraine”.

Công ty công nghệ quốc phòng Ukraine Fire Point cho biết, máy bay không người lái FP-1 được nâng cấp của đơn vị này đã thực hiện cuộc tấn công. Fire Point mô tả đây là một kỷ lục đối với máy bay không người lái tấn công "không chỉ ở Ukraine mà còn trên toàn thế giới”. Trước đó, nhà máy lọc dầu Omsk vẫn nằm ngoài tầm với của máy bay không người lái Ukraine.

"Nhà máy lọc dầu Omsk vẫn là một trong hai nhà máy lọc dầu trong top 10 chưa từng bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công”, Giám đốc điều hành Fire Point - Iryna Terekh - cho biết trong một tuyên bố. “Nhà máy còn lại là Công ty Hóa dầu Angarsk ở tỉnh Irkutsk. Cả hai đều nằm ngoài dãy núi Ural”.

Nhà máy lọc dầu Omsk thuộc sở hữu của Gazpromneft đã chế biến khoảng 23 triệu tấn dầu vào năm ngoái, tương đương khoảng 460.000 thùng mỗi ngày.

Ukraine đã leo thang chiến dịch tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đôi khi gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp nước này.

Ngoài Omsk, quân đội Ukraine đêm qua đã tấn công các cảng Ust-Luga và Vysotsk của Nga, nơi xử lý xuất khẩu dầu trên Biển Baltic, cũng như các mục tiêu ở các tỉnh Kaluga và Yaroslavl, các thống đốc địa phương cho biết.

Minh Hạnh
Reuters
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