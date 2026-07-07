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Bé trai 9 tháng tuổi người Kazakhstan thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Ngọc Văn

TPO - Bệnh viện Trung ương Huế vừa cứu thành công bé trai 9 tháng tuổi quốc tịch Kazakhstan nuốt phải kim băng đang bung mở trong thực quản. Đây là dị vật nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp tính mạng.

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cấp cứu, xử trí y khoa thành công đối với bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) nuốt phải một chiếc kim băng sắc nhọn đang bung mở.

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Kim băng sắc nhọn đã bung mở nằm trong thực quản cháu bé 9 tháng tuổi người nước ngoài.

Trước đó, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp từ một bệnh viện ở Đà Nẵng đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ xác định dị vật sắc nhọn mắc trong thực quản có nguy cơ gây rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo hội chẩn khẩn giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức để xây dựng phương án can thiệp tối ưu. Ê-kíp liên chuyên khoa đã tiến hành nội soi cấp cứu, gắp thành công chiếc kim băng ra ngoài an toàn, không gây thêm tổn thương thực quản và không xảy ra tai biến.

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Bệnh nhi đã hồi phục sức khỏe sau khi được cấp cứu, xử trí y khoa tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo các bác sĩ, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ do đầu sắc nhọn dễ di chuyển và gây tổn thương sâu trong quá trình thao tác.

Sau thời gian theo dõi tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không xuất hiện biến chứng và đã được xuất viện.

Thành công của ca cấp cứu do Bệnh viện Trung ương Huế xử lý, can thiệp tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ cơ sở y tế này. Cùng thời điểm, Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu được tạp chí y khoa quốc tế Newsweek xếp hạng trong danh sách Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 ở chuyên ngành ung thư.

Ngọc Văn
#Bệnh viện Trung ương Huế #nuốt kim băng #dị vật thực quản #nội soi cấp cứu #bệnh nhi Kazakhstan #cấp cứu nhi khoa #Newsweek 2026

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