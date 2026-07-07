Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong ký ức người thân, đồng đội

TPO - Gần 60 năm kể từ ngày ông Huỳnh Văn Quên hy sinh, những ký ức về ông vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người ruột thịt, hàng xóm và các đồng đội năm xưa. Việc phát hiện hài cốt cùng các di vật mang thông tin liên quan đến ông tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đang thắp lên hy vọng về hành trình xác minh danh tính sau nhiều thập kỷ.

Clip: Lời chia sẻ của Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trong hành trình tìm thân nhân liệt sĩ

Sáng 7/7, ông Huỳnh Văn Mười (60 tuổi) và ông Huỳnh Văn Nhỏ (58 tuổi), cùng ngụ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, được Công an xã Vàm Cỏ đưa đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh để lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Ông Mười và ông Nhỏ là hai người nhận là em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - vừa được tìm thấy hài cốt, di vật ở công viên Lê Thị Riêng.

Việc lấy mẫu ADN vốn nằm trong kế hoạch thu thập sinh phẩm thân nhân gia đình liệt sĩ do Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức. Tuy nhiên, trước thông tin về hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện ở công viên Lê Thị Riêng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình ông Mười thực hiện sớm việc lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác minh.

Trong căn nhà đơn sơ ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, ký ức về người anh trai Huỳnh Văn Quên vẫn được các thành viên trong gia đình lưu giữ qua từng câu chuyện.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ kể, từ khi còn nhỏ, ông đã nghe cha mẹ nhắc nhiều về anh trai Huỳnh Văn Quên. Gia đình biết anh hy sinh trong chiến tranh nhưng chưa biết phần mộ ở đâu để đón anh trở về.

“Bao năm qua, gia đình chỉ mong một ngày nào đó tìm được anh, đưa anh về quê hương”, ông Nhỏ chia sẻ.

Những ký ức về người chiến sĩ năm xưa

Ông Huỳnh Văn Nhỏ kể lại những ký ức về người anh đã hy sinh gần 60 năm trước. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết cả gia đình ông rất xúc động khi biết tin. Theo ông, gia đình chỉ nắm được thông tin ông Quên hy sinh tại TPHCM trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Ông Mười cho biết, ông Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em, tham gia bộ đội tại địa phương khi mới 16 tuổi.

"Đến năm 1968, khi anh 22 tuổi thì gia đình mất liên lạc. Tôi nghe mẹ kể về anh Hai rất nhiều lần. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tích đến nay", ông Mười cho biết.

Ông Huỳnh Văn Mười hy vọng kết quả giám định ADN sẽ giúp xác định danh tính người anh mất liên lạc từ năm 1968. Ảnh: Nguyễn Tiến

Bà Huỳnh Thị Lê, người nhận là em gái ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên kể lại, bà vẫn nhớ buổi chia tay cuối cùng với anh trai. Khi đó bà khoảng 12-13 tuổi. Người cha chèo xuồng đưa con trai lên đường vào đơn vị. Bà nằng nặc xin đi theo rồi bật khóc trên bờ sông nhìn bóng anh trai khuất dần.

Không chỉ gia đình, ký ức về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người đồng đội.

Ông Nguyễn Văn Cọp, hàng xóm của gia đình, kể lại lời người cậu ruột là ông Nguyễn Văn Chương - đồng đội của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An.

Theo lời kể, trận đánh tại khu vực cầu chữ Y trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, ông Chương đã chứng kiến đồng đội Huỳnh Văn Quên trúng đạn, hy sinh.

Ký ức của những người đồng đội là một trong những nguồn thông tin quan trọng trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Nguyễn Tiến





Một đồng đội khác của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là ông Nguyễn Văn Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) cũng vô cùng xúc động khi nghe thông tin về người đồng đội cũ.

Ông Hoàng cho biết từng cùng chiến đấu với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Sau trận đánh cầu chữ Y, ông được đồng đội báo tin ông Huỳnh Văn Quên đã hy sinh. Gần 60 năm trôi qua, những ký ức tưởng đã ngủ quên lại trở về khi có thông tin về khả năng tìm thấy người đồng đội năm xưa.

Cuốn sổ ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện cùng nhiều di vật khác trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Mười tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để thăm hỏi, thu thập tài liệu và xác minh các thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã rà soát hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ do gia đình cung cấp với thông tin lưu trữ. Qua đó, bước đầu ghi nhận nhiều điểm tương đồng về quê quán, thân nhân và quá trình tham gia cách mạng của người được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Tuy nhiên, quá trình đối chiếu cũng phát hiện sự khác biệt trong tên gọi giữa các giấy tờ. Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng “Tổ quốc ghi công” do gia đình cung cấp lại ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (hàng ngồi, thứ hai từ trái qua) đang xác minh thông tin nhân thân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Giấy báo tử và Bằng “Tổ quốc ghi công” do gia đình ông Mười cung cấp có sự khác nhau về tên gọi liệt sĩ, cần tiếp tục được xác minh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trước những điểm chưa thống nhất này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp đến địa phương để nắm tình hình, chỉ đạo việc xác minh, đồng thời phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ hỗ trợ gia đình thu thập thêm thông tin, làm rõ danh tính liệt sĩ.



Kết quả giám định ADN cùng việc tiếp tục đối chiếu hồ sơ, nhân chứng và các di vật được tìm thấy sẽ là căn cứ quan trọng để xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hành trình xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang được các cơ quan chức năng thực hiện với sự thận trọng, dựa trên nhiều nguồn thông tin, gồm: hồ sơ lưu trữ, lời kể nhân chứng, di vật tìm thấy và kết quả giám định ADN.

Đối với gia đình ông Mười, mẫu ADN được lấy hôm nay không chỉ là một bước trong quy trình xác minh mà còn là niềm hy vọng lớn nhất sau gần 60 năm chờ đợi.

Nếu kết quả xác nhận chính xác, người anh trai đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 sẽ có cơ hội trở về với gia đình, quê hương - nơi những người thân vẫn luôn mong có một ngày được đón ông về.