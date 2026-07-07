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Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Thái Nguyên: Hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách dự kiến nghỉ

Thanh Hiếu

TPO - Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hiện là 9.392 người. Dự kiến sau sắp xếp, khoảng 5.183 người hoạt động không chuyên trách nghỉ, nhưng thực tế có thể cao hơn.

Sáng ngày 7/7, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 6 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên thông tin về kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo ông Yên, trước sắp xếp, toàn tỉnh có 3.145 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.403 thôn, tổ dân phố, giảm 1.742 đơn vị (tương đương 55,39%).

Trong số 1.403 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, còn 56 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn (chiếm 3,99%), chủ yếu là các trường hợp có yếu tố đặc thù.

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Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên

Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được thực hiện công khai, minh bạch với tỷ lệ tán thành của nhân dân đạt khoảng 94,73%.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai cũng có một số ý kiến của nhân dân, tập trung vào tên gọi thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; địa điểm sinh hoạt cộng đồng; khoảng cách đi lại, chế độ đối với những người không tiếp tục tham gia hoạt động…

Giải quyết chính sách cho người dôi dư

Ông Vũ Văn Yên cũng cho biết, trước sắp xếp số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 9.392 người. Dự kiến, sau sắp xếp các địa phương tiếp tục bố trí 4.209 người, số dôi dư phải cho nghỉ là 5.183 người. Dù vậy, theo báo cáo của các địa phương, số người xin nghỉ thực tế có thể cao hơn do tác động của chính sách hỗ trợ, yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp.

Đại diện Sở Nội vụ cũng cho biết, đối với việc bố trí, sử dụng người không chuyên trách quan điểm của tỉnh là phải bảo đảm công khai, minh bạch, người có uy tín, đáp ứng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các chức danh là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Mức phụ cấp cho các chức danh trên từ 1,1- 2 lần lương cơ sở tùy theo quy mô của từng thôn, tổ dân phố.

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Toàn cảnh hội nghị sáng 7/7

Sở Nội vụ đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Chính phủ sớm ban hành nghị quyết hoặc văn bản hướng dẫn thống nhất về áp dụng chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên sâu theo từng nhóm việc gồm nhân sự; chế độ chính sách; tài sản, nhà văn hóa; dữ liệu dân cư; an ninh trật tự; thông tin, tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các xã, phường nghiêm túc triển khai nghị quyết của HĐND các cấp, sớm kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách đối với người không tiếp tục tham gia.

Thanh Hiếu
#Sắp xếp thôn #Tổ dân phố #Tỉnh Thái Nguyên #Người hoạt động không chuyên trách #Nghị quyết

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