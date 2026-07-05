Thái Nguyên: Gần 19.000 tỷ đồng 'rót' vào Thái Nguyên

TPO - Tại chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân", tỉnh Thái Nguyên đã trao các chứng nhận với tổng số vốn gần 19.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực phía Bắc, trong đó nổi bật là Dự án Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới có quy mô 120MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với phường Bắc Kạn tổ chức Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” với chủ đề “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên”.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - cho biết, “Trà sáng cùng doanh nhân” là diễn đàn kết nối thiết thực giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân" ngày 5/7.

Theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, sau một năm hợp nhất, khu vực phía Bắc của tỉnh đang đứng trước cơ hội bứt phá khi hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược được đẩy mạnh. Trọng tâm là tuyến cao tốc CT.07 cùng các tuyến kết nối liên vùng được đầu tư đồng bộ, mở ra hành lang phát triển mới. Bên cạnh đó, với quỹ đất rộng, quy hoạch rõ ràng, tiềm năng nổi trội về khoáng sản, thủy điện, nông - lâm nghiệp... khu vực phía Bắc hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển mạnh mẽ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Trịnh Xuân Trường cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả.

Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - phát biểu tại chương trình.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng, lợi thế, giải pháp và định hướng mở rộng đầu tư, hợp tác phát triển tại khu vực phía Bắc.

Cũng tại chương trình, UBND tỉnh Thái Nguyên trao các chứng nhận đầu tư với tổng số vốn gần 19.000 tỷ đồng vào khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, nổi bật Dự án Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới, quy mô 120MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.440 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Chợ Mới 4 với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng...

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao các quyết định đầu tư cho đại diện doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận chương trình, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để sớm hiện thực hóa các quy hoạch, chủ trương và dự án đầu tư.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, điện gió và hạ tầng khu công nghiệp; thúc đẩy phát triển ngành chè, khai thác và chế biến sâu khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp, du lịch và giao thông chiến lược.