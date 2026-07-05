Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên:

Gần 19.000 tỷ đồng 'rót' vào Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Tại chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân", tỉnh Thái Nguyên đã trao các chứng nhận với tổng số vốn gần 19.000 tỷ đồng đầu tư vào khu vực phía Bắc, trong đó nổi bật là Dự án Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới có quy mô 120MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng.

Ngày 5/7, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với phường Bắc Kạn tổ chức Chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” với chủ đề “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên”.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - cho biết, “Trà sáng cùng doanh nhân” là diễn đàn kết nối thiết thực giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

image639188519823441365.jpg
Toàn cảnh chương trình "Trà sáng cùng doanh nhân" ngày 5/7.

Theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, sau một năm hợp nhất, khu vực phía Bắc của tỉnh đang đứng trước cơ hội bứt phá khi hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược được đẩy mạnh. Trọng tâm là tuyến cao tốc CT.07 cùng các tuyến kết nối liên vùng được đầu tư đồng bộ, mở ra hành lang phát triển mới. Bên cạnh đó, với quỹ đất rộng, quy hoạch rõ ràng, tiềm năng nổi trội về khoáng sản, thủy điện, nông - lâm nghiệp... khu vực phía Bắc hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển mạnh mẽ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Trịnh Xuân Trường cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả.

23.jpg
Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - phát biểu tại chương trình.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng, lợi thế, giải pháp và định hướng mở rộng đầu tư, hợp tác phát triển tại khu vực phía Bắc.

Cũng tại chương trình, UBND tỉnh Thái Nguyên trao các chứng nhận đầu tư với tổng số vốn gần 19.000 tỷ đồng vào khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, nổi bật Dự án Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới, quy mô 120MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.440 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Chợ Mới 4 với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng...

image639188520576724203.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao các quyết định đầu tư cho đại diện doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận chương trình, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tỉnh cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để sớm hiện thực hóa các quy hoạch, chủ trương và dự án đầu tư.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, điện gió và hạ tầng khu công nghiệp; thúc đẩy phát triển ngành chè, khai thác và chế biến sâu khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp, du lịch và giao thông chiến lược.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Thu hút đầu tư #Khu vực phía Bắc #Hợp tác phát triển #Trà sáng cùng doanh nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe