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Chậm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, Chủ tịch Thái Nguyên yêu cầu cán bộ làm thêm giờ

Thanh Hiếu

TPO - Trước tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn còn rất chậm, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các bộ phận huy động tối đa lực lượng để thu thập, bổ sung tài liệu, bố trí làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ để hoàn thành.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, đến ngày 19/6, toàn tỉnh có 687.242 thửa đất đã được làm sạch (đạt 29,1%). Trong đó, cấp tỉnh làm sạch dữ liệu được 570.091 thửa, cấp xã làm sạch được 103.136 thửa.

Dữ liệu đất đai sau khi làm sạch đã được đồng bộ lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là 115.024 thửa, đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

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Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Với kết quả trên, UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, tiến độ thực hiện của tỉnh đang rất chậm, nhất là ở cấp xã. Trong đó, nhiều xã chậm trong việc chuyển dữ liệu sau khi thu thập về Văn phòng Đăng ký đất đai. Bên cạnh đó, dữ liệu, thông tin do cấp xã chuyển đến còn thiếu và sai một số trường thông tin theo mẫu; đặt định dạng tên file scan/quét chưa đúng quy định, phải chuyển trả để chỉnh sửa...

Các xã, phường có tiến độ chậm gồm: Tân Thành, Điềm Thụy, Trại Cau, Bách Quang, Phúc Thuận, Tràng Xá, Sảng Mộc, Thần Sa, Nghinh Tường, Cường Lợi, Na Rì, Bạch Thông, Phúc Lộc, Thượng Minh, Đồng Phúc, Trung Hội, Văn Lăng, Xuân Dương, Cẩm Giàng, Côn Minh, Bắc Kạn.

Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương phải xác định việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trong đó, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục đến khi hoàn thành.

UBND các xã, phường có tiến độ chậm nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh ngay công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần huy động tối đa lực lượng để rà soát, thu thập, bổ sung tài liệu còn thiếu, chuẩn hóa và chuyển dữ liệu đúng quy định. Trường hợp cần thiết phải bố trí làm thêm giờ, làm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ để bảo đảm hoàn thành tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành theo chức năng phối hợp, kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện; bảo đảm dữ liệu sau khi xác thực, chuẩn hóa phải được cập nhật ngay vào cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thanh Hiếu
#Cơ sở dữ liệu đất đai #Hồ sơ địa chính #Làm thêm giờ #Làm ngoài giờ #Thái Nguyên

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