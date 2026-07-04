Ban Điều hành mới của HB479 cam kết xử lý dứt điểm các tồn đọng, từng bước khôi phục hoạt động doanh nghiệp

Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty Cổ phần 479 Hoà Bình (HB479) đã kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Điều hành mới, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình tái cấu trúc toàn diện của doanh nghiệp xây dựng hạ tầng có lịch sử hoạt động gần 50 năm.

Chia sẻ sau Đại hội, đại diện Ban Điều hành mới cho biết HB479 hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến thanh khoản, áp lực công nợ, các dự án đình trệ cũng như các nghĩa vụ tài chính tồn đọng với ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, người lao động, bảo hiểm xã hội và thuế.

Theo Ban Điều hành, những khó khăn hiện nay của HB479 chủ yếu liên quan đến các vấn đề về quản trị, tài chính và dòng tiền phát sinh trong giai đoạn trước, thay vì sự suy giảm hoàn toàn về năng lực thi công và nguồn lực chuyên môn đã được tích lũy trong nhiều năm hoạt động.

“HB479 là doanh nghiệp có bề dày gần nửa thế kỷ trong lĩnh vực thi công hạ tầng, đặc biệt là cầu đường. Chúng tôi tin rằng với nền tảng thương hiệu, kinh nghiệm thi công và đội ngũ kỹ sư hiện có, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội phục hồi nếu được tái tổ chức đúng hướng”, đại diện Ban Điều hành chia sẻ.

Trong giai đoạn đầu tái cấu trúc, Ban Điều hành mới xác định bốn ưu tiên trọng tâm gồm: ổn định dòng tiền, tái khởi động các dự án trọng điểm, xây dựng lộ trình xử lý công nợ và tái lập kỷ luật quản trị.

Đối với các nghĩa vụ tài chính tồn đọng, Ban Điều hành mới khẳng định sẽ không né tránh trách nhiệm, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan nhằm xây dựng lộ trình xử lý phù hợp với năng lực tài chính thực tế của doanh nghiệp.

“Mỗi khoản công nợ đều gắn với một đối tác, một nhà cung cấp hoặc một người lao động đã từng tin tưởng và đồng hành cùng HB479. Vì vậy, việc xử lý các tồn đọng không chỉ là bài toán tài chính mà còn là quá trình từng bước khôi phục uy tín và niềm tin”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Ban Điều hành mới cũng gửi thông điệp đến cổ đông, người lao động và các đối tác rằng quá trình tái cấu trúc sẽ không dừng ở những cam kết trên giấy mà phải được chứng minh bằng hành động và kết quả cụ thể trong thực tế.

“Chúng tôi không đến để hứa suông. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin của cổ đông, đối tác và người lao động đã chịu nhiều tác động trong thời gian qua. Vì vậy, mục tiêu của Ban Điều hành là tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước đưa HB479 trở lại quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững”, đại diện Ban Điều hành khẳng định.