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Địa ốc

Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái biển trăm tỷ ở Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Ngành chức năng Thanh Hóa xác định dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến không chỉ chậm tiến độ mà còn để xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai, quy hoạch, tài chính và chuyển nhượng bất động sản.

Clip: Cận cảnh Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến vừa phát hiện loạt sai phạm.
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Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hoá﻿) được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 với mục tiêu xây dựng khu du lịch sinh thái biển nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân, góp phần cải thiện môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân địa phương.
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Công trình có quy mô gần 19,6 ha, tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, thời gian hoạt động 46 năm. Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua ba giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015 và bắt đầu kinh doanh từ năm 2008. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
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Quá trình thanh tra cho thấy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều vi phạm trong công tác tham mưu quản lý đất đai dẫn đến việc doanh nghiệp để xảy ra sai phạm. Trong đó, cơ quan này đã tham mưu thực hiện đồng thời việc thu hồi và giao đất trong cùng một quyết định; chưa điều chỉnh hợp đồng thuê đất khi thay đổi hình thức sử dụng đất; chưa ký hợp đồng thuê đất đối với một phần diện tích dự án; xác định thời điểm tính tiền thuê đất chưa đúng quy định; chưa bàn giao đất ngoài thực địa; chưa xác định lại giá đất sau khi điều chỉnh quy hoạch để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.
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Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện khi dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thậm chí có trường hợp ghi chưa đúng nguồn gốc và mục đích sử dụng đất. Thanh tra còn phát hiện việc cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động đối với diện tích đất chưa được giao hoặc đã thay đổi mục đích sử dụng không đúng quy định.
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Sở Tài chính cùng Hội đồng xác định giá đất của tỉnh cũng được xác định có trách nhiệm khi tham mưu phê duyệt thiếu tiền thuê đất đối với một phần diện tích dự án và áp dụng hệ số tính tiền thuê đất chưa đúng quy định. Trong ảnh, chủ đầu tư dự án còn tự ý phân lô để chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác trái quy định.
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Thanh tra xác định cơ quan thuế chưa ban hành thông báo tiền thuê đất phải nộp; chưa xác định tiền sử dụng đất theo quy định nhưng vẫn xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dẫn đến nhiều hệ lụy trong quá trình quản lý. Trong ảnh, dự án hạ tầng vẫn dang dở, theo quan sát có phần nhếch nhác.
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Trong khi đó, UBND xã Hoằng Tiến cùng các cơ quan tiền thân cũng để xảy ra nhiều hạn chế trong công tác quản lý địa phương. Cụ thể, việc đề xuất địa điểm đầu tư được thực hiện khi chưa có quy hoạch sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành; việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết chưa tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định; giữa quy hoạch chi tiết và quy hoạch chung còn tồn tại﻿ những nội dung thiếu thống nhất nhưng chưa được xử lý kịp thời. Trong ảnh là khu vực dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
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Công ty EURO còn tự ý chuyển mục đích sử dụng khoảng 810 m2 đất cây xanh thành đất xây dựng nhà nghỉ để phân lô, chuyển nhượng trái quy định. Một số công trình như nhà hàng, quán ăn, bể bơi, sân, đường nội bộ... cũng được xây dựng không đúng với quy hoạch được phê duyệt.
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Diện tích trồng cây chắn cát, chắn gió, chắn sóng trong dự án chưa thực hiện đúng quy định.
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Kè biển và hệ thống cây xanh tại dự án bị sạt lở, hư hỏng do các đợt bão còn ngổn ngang.
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Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Hoằng Tiến tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; khẩn trương khắc phục toàn bộ các tồn tại, vi phạm được chỉ ra. Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định lại giá đất, tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; rà soát toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp để thu hồi hoặc điều chỉnh theo quy định; phối hợp thu hồi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính còn thiếu, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.
Phạm Trường
#Khu du lịch #Thanh Hóa #Vi phạm đất đai #Quy hoạch #Chuyển nhượng #Hải Tiến

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