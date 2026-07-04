Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái biển trăm tỷ ở Thanh Hóa

TPO - Ngành chức năng Thanh Hóa xác định dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến không chỉ chậm tiến độ mà còn để xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai, quy hoạch, tài chính và chuyển nhượng bất động sản.
Sở Tài chính cùng Hội đồng xác định giá đất của tỉnh cũng được xác định có trách nhiệm khi tham mưu phê duyệt thiếu tiền thuê đất đối với một phần diện tích dự án và áp dụng hệ số tính tiền thuê đất chưa đúng quy định. Trong ảnh, chủ đầu tư dự án còn tự ý phân lô để chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác trái quy định.
Công ty EURO còn tự ý chuyển mục đích sử dụng khoảng 810 m2 đất cây xanh thành đất xây dựng nhà nghỉ để phân lô, chuyển nhượng trái quy định. Một số công trình như nhà hàng, quán ăn, bể bơi, sân, đường nội bộ... cũng được xây dựng không đúng với quy hoạch được phê duyệt.