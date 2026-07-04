Hàng loạt sai phạm tại khu du lịch sinh thái biển trăm tỷ ở Thanh Hóa

TPO - Ngành chức năng Thanh Hóa xác định dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến không chỉ chậm tiến độ mà còn để xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai, quy hoạch, tài chính và chuyển nhượng bất động sản.