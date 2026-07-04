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Nhà và vườn đan xen tạo không gian sống 'vừa đủ' cho gia chủ

Thúy Hiền

TPO - Dự án được xây dựng ở vị trí gần một khu công nghiệp lớn với nhiều xáo động. Chiến lược thiết kế là một mô hình kiến trúc "vừa đủ" cho gia chủ tự chủ đời sống bao gồm sống, làm việc, trồng trọt và hành thiền.

Ngôi nhà được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu sinh hoạt và làm việc từ xa của chủ nhà. Ngôi nhà tập trung vào sự đơn giản, đủ đầy, mộc mạc và hòa hợp với thiên nhiên. Với lối sống tập trung vào chế độ ăn chay và các hoạt động tâm linh như thiền định, không gian sống được tổ chức để mang lại sự yên tĩnh và thanh thản, phù hợp với các hoạt động hàng ngày của gia đình.

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Khi thiết kế ngôi nhà, mục tiêu của kiến trúc sư là tạo ra một mô hình nhà ở khiêm tốn, thân thiện với môi trường, sử dụng các nguồn tài nguyên địa phương và cho phép tự cung tự cấp một phần trong sản xuất lương thực. Phương pháp thiết kế dựa trên năm chiến lược chính:

Kiến trúc thích ứng – Ngôi nhà được xây dựng để thích ứng với vi khí hậu địa phương trong khi vẫn hỗ trợ tự cung tự cấp lương thực một phần thông qua việc tích hợp vườn rau và cây ăn quả làm yếu tố cảnh quan chính. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của chủ nhà, dự án còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy lối sống sinh thái, chậm rãi cho gia đình.

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Bên trong-Giữa-Ngoài trời – Ngôi nhà kết hợp nhiều không gian đệm, chẳng hạn như hiên nhà, sân trong và hành lang, để tạo ra sự chuyển tiếp liền mạch giữa kiến ​​trúc và thiên nhiên, không gian bên trong và bên ngoài. Thiết kế này cải thiện lưu thông không khí và làm dịu ánh sáng tự nhiên trong khi đóng vai trò là khu vực đa chức năng kết nối cư dân với môi trường, duy trì sự riêng tư và an ninh.

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Cấu trúc vừa đủ – Ngôi nhà được xây dựng với thiết kế đơn giản, tối ưu chi phí và giảm thiểu vật liệu sử dụng. Bố cục theo hướng “vừa đủ”, đảm bảo tính linh hoạt và thân thiện với môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu sống thiết thực.

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Vật liệu địa phương – Vật liệu có sẵn tại Bình Dương được sử dụng để phù hợp với kỹ thuật xây dựng của thợ thủ công địa phương. Điều này giúp giảm chi phí xây dựng, rút ​​ngắn thời gian xây dựng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

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Giá trị tinh thần của ngôi nhà – Ngoài chức năng là nơi sinh sống và làm việc từ xa, ngôi nhà còn là nơi tĩnh tâm để thiền định, kết nối cư dân với thiên nhiên. Các khu vực sinh hoạt được thiết kế đầy đủ và thích ứng, thúc đẩy sự cân bằng giữa sức khỏe vật chất và tinh thần trong khi vẫn duy trì mối quan hệ hài hòa với môi trường xung quanh.

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Thúy Hiền
Tad.atelier
#nhà vườn #kiến trúc #sống tự nhiên #không gian sống #thiết kế nhà #sinh thái

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