Hạ tầng bứt phá đưa Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên cất cánh

Hạ tầng Hưng Yên bước vào chu kỳ tăng tốc, mở rộng không gian phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hưng Yên ngày càng khẳng định vị thế là một trong những địa phương tăng trưởng năng động của Vùng Thủ đô, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong không gian liên kết giữa Hà Nội với các cực phát triển phía Đông và vùng duyên hải Bắc Bộ. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể vùng Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hưng Yên là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết vùng, gắn với các chức năng phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ và đô thị. Để hiện thực hóa định hướng này, địa phương đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, qua đó mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo động lực mới cho thị trường bất động sản.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện không chỉ tăng cường kết nối giữa Hưng Yên với Hà Nội mà còn mở rộng liên kết đến các trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, hình thành mạng lưới giao thương thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy dòng vốn, dân cư cũng như du lịch liên vùng.

Tiếp nối đà phát triển hạ tầng, tuyến đường kết nối từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2028, được xem là một trong những trục động lực mới của Hưng Yên. Dự án không chỉ nâng cao năng lực kết nối nội Tỉnh và liên vùng mà còn mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch, tạo nền tảng hình thành các khu đô thị, trung tâm dịch vụ, logistics và công nghiệp dọc tuyến. Khi hạ tầng được hoàn thiện, dư địa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp cũng được mở rộng.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên đón sóng tăng trưởng từ mạng lưới giao thông chiến lược

Tọa lạc tại Diên Hà, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sở hữu lợi thế khi nằm ở vị trí trung tâm mạng lưới giao thông liên vùng, thuận tiện kết nối với Hà Nội cùng các Tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, TP. Hưng Yên và Phường Thái Bình. Hạ tầng ngày càng đồng bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng bán kính thu hút khách du lịch.

Đáng chú ý, tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, cùng Quốc lộ 38 và Quốc lộ 39, đang tạo nên trục giao thông liên hoàn, tăng cường liên kết Hưng Yên với Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, logistics trọng điểm tại Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và các địa phương lân cận. Nhờ lợi thế này, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được hưởng lợi từ nguồn khách đa dạng, không chỉ là khách nghỉ dưỡng cuối tuần mà còn có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để gia tăng nhu cầu lưu trú, nâng cao hiệu quả khai thác vận hành và củng cố tiềm năng tăng trưởng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Phân khu shophouse sở hữu tọa độ đắt giá khi tọa lạc ngay mặt tiền trục lộ, tối ưu khả năng liên kết vùng.

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng 48 ha, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được phát triển với 724 căn hộ trị liệu Thera Home và 232 căn shophouse thương mại, hướng đến mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp lưu trú. Điểm khác biệt của dự án nằm ở việc mỗi không gian sống đều được tích hợp bồn tắm khoáng nóng tự nhiên, đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày thay vì chỉ giới hạn trong các khu trị liệu cao cấp với chi phí đắt đỏ. Trong bối cảnh nhu cầu lưu trú chất lượng cao của đội ngũ chuyên gia tại các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, đồng thời xu hướng nghỉ dưỡng ngắn ngày từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục mở rộng, mô hình này mở ra dư địa khai thác kép, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa gia tăng tiềm năng vận hành lưu trú.

Sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên giàu Natri Bicarbonat tại Diên Hà – mạch khoáng được ghi nhận trong các khảo sát địa chất liên quan đến UNESCO từ năm 1994, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên lấy giá trị khoáng nóng làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái wellness đồng bộ và toàn diện. Nổi bật với Oseyo Onsen & Spa - công viên khoáng nóng bốn mùa rộng 5ha, tích hợp đầy đủ các tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu từ khu tắm khoáng trong nhà ngoài trời Incheon - Oncheon Onsen, khu tắm bùn Mud Zone, đấu trường bùn Mud Gong, khu bùn trẻ em Mud Kids đến trải nghiệm độc đáo với liệu pháp ủ cát Enzyme Sand Spa, bể thuỷ lực High-tech bath, Ốc đảo thiền Zenith Onsen, công viên Water Park sôi động, hệ thống phòng xông hơi Jjimjilbang chuẩn Hàn. Cùng với đó, là các không gian phục hồi thể chất và tinh thần như khu massage Oseyo Massage Spa chuyên nghiệp, thư giãn tại Healing Zone, ngâm chân suối nóng Foot bath, Onsen Deli - khu luộc trứng & ăn nhẹ hay rèn luyện sức khỏe tại gym và yoga.

Sự cộng hưởng giữa số lượng sản phẩm giới hạn và hệ sinh thái trị liệu toàn diện không chỉ kiến tạo một không gian sống thời thượng, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng phi mã cho Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, đồng thời gia tăng tiềm năng khai thác trong dài hạn khi khả năng tiếp cận và lưu thông liên vùng ngày càng được cải thiện.