Tập đoàn Alpha Seven tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Đạt nhiều thành quả

Kết thúc năm tài chính 2025, Alpha Seven ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 793 tỷ đồng, tăng trưởng tới 51% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn đặc biệt là Tập đoàn đã hoàn thành năm đầu tiên hợp nhất thành công chuỗi các công ty con trải dài từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, sang Hong Kong, đến Đông Quản (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Sự kết nối xuyên biên giới này đã tối ưu hóa nguồn lực, đưa lợi nhuận sau thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 70,8% so với năm trước. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Alpha Seven đã tiệm cận con số 3.800 tỷ đồng.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, chất lượng tài chính của Alpha Seven cũng được cải thiện rõ rệt. Nhờ thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu các khoản vay, tập đoàn đã cắt giảm mạnh chi phí tài chính, đưa cơ cấu vốn về trạng thái lành mạnh và an toàn hơn. Sự ổn định này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, trong đó doanh thu từ mảng linh kiện điện tử ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 100% so với năm trước.

﻿ Quang cảnh đại hội.

Cùng với đó, Tập đoàn tập trung công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, trung tu hàng năm các tuyến đường từ Buôn Mê Thuộc đến Đồng Nai (Bình Phước cũ) và tập trung xử lý sạt trượt tại phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng, đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí tăng trưởng ổn định. Đây là lĩnh vực có doanh thu, lợi nhuận chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Alpha Seven; tiếp tục công tác bảo trì, bảo dưỡng nâng cao năng lực khai thác Bến xe khách, Bến xe tải tại Gia Lai tạo nguồn thu ổn định; tích cực trong công tác hỗ trợ công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh, xem đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng; duy trì mối quan hệ bền chặt, nghĩa tình với các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến các địa phương và các đối tác, nhà đầu tư, khách hàng.

Đặc biệt, đại hội có sự hiện diện của ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trước hình kinh tế thế giới, trong nước cùng với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, HĐQT cũng đã cân nhắc, thận trọng, định hướng chiến lược 10 năm (2026 - 2035) và kế hoạch năm 2026 – 2028. Cụ thể: Tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của công ty.

Ông Nguyễn Đình Trạc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Alpha Seven phát biểu tại đại hội.

Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác khác hoạt động trong các bến xe bãi đỗ của doanh nghiệp. Cải tiến, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo thông suốt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện). Lựa chọn các doanh nghiệp liên danh những dự án có tiềm năng để đầu tư, thực hiện công tác M&A, gia tăng lợi nhuận cho công ty và lợi ích cho các cổ đông.

Bứt phá

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alpha Seven bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông và các nhà đầu tư đã tín nhiệm, đồng hành cùng công ty trong suốt một năm qua.

Theo ông Quý, năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán, khó lường với nhiều tiềm ẩn rủi ro. Bởi vậy, kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước các vấn đề trên, Tập đoàn Alpha Seven với kinh nghiệm, bản lĩnh, hành động quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén của HĐQT cùng với sự tin tưởng, song hành của quý cổ đông, nhà đầu tư cũng như sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn thể CBCNV, người lao động. Cùng với đó, HĐQT đã chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành Tập đoàn Alpha Seven và các công ty thành viên từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp ngân sách nhà nước.

Ông Quý phát biểu định hướng 2026 của Tập đoàn Alpha Seven.

Ông Quý cho hay, bước sang năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng các chính sách thuế nhập khẩu các quốc gia, giá nhiên liệu và vận tải tăng nhanh, lạm phát gia tăng…gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình trong nước.

“Thực hiện chủ trương của Đảng - Sắp xếp lại giang sơn, cải cách bộ máy hành chính, đưa chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) bắt đầu đi vào hoạt động, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 thành công rực rỡ, là các cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, đề ra định hướng chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Quý chia sẻ.

Cũng tại đại hội, ông Quý cho rằng, Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định mục tiêu đưa đất nước tăng trưởng kinh tế 2 con số (GDP bình quân từ 10%/năm trở lên) trong giai đoạn 2026-2030 và nâng cao tầm quan trọng của kinh tế tư nhân thông qua Nghị quyết 68, khẳng định vị thế, xem kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối xuyên suốt của Đảng... là những tiền đề hết sức quan trọng để Tập đoàn Alpha Seven“Bứt phá trong tương lai”.

Bởi vậy, năm 2026 là năm bản lề để Tập đoàn Alpha Seven thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đề ra với 03 trụ cột chiến lược: Năng lượng sạch – Hạ tầng giao thông quốc gia – Công nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội.

Với uy tín, thương hiệu, kinh nghiệm và năng lực tài chính, cùng với nhiều cơ hội đầu tư đã, đang được triển khai là các nhân tố hết sức thuận lợi để Tập đoàn Alpha Seven thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng chiến lược của mình.

Với thông điệp “BỨT PHÁ TƯƠNG LAI”, cá nhân ông Quý cam kết tập trung thời gian, trí lực, vật lực, kiên định mục tiêu và hành động, quyết liệt bằng nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện bằng được các mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng với phương châm: “Xác định đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đến cùng, kết quả đo đếm được”.