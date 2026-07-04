'The Healing': Hành trình khám phá chuẩn sống trị liệu tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Hàng trăm khách mời đã cùng bước vào hành trình "The Healing" tại Lễ giới thiệu dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, nơi Tập đoàn Onsen Fuji mang đến một góc nhìn mới về không gian sống gắn với chăm sóc sức khỏe và trị liệu ngay cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Sáng ngày 04/07/2026, tại khách sạn Meliá Vinpearl Phủ Lý, Lễ giới thiệu dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo khách hàng, đối tác và các đơn vị phân phối. Không đơn thuần là một chương trình giới thiệu dự án, sự kiện được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm, đưa khách mời từng bước khám phá triết lý phát triển mà Tập đoàn Onsen Fuji theo đuổi trong nhiều năm qua: kiến tạo những không gian sống nơi sức khỏe trở thành giá trị trung tâm.

"The Healing" – Khi một sự kiện trở thành hành trình trải nghiệm

Lấy chủ đề "The Healing", toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một hành trình chữa lành với sắc xanh thiên nhiên, âm nhạc, hương thơm và những điểm chạm cảm xúc được sắp đặt xuyên suốt. Từ khu vực đón tiếp, tiệc trà đến không gian sân khấu, mọi chi tiết đều góp phần truyền tải tinh thần mà dự án hướng tới: một cuộc sống cân bằng hơn giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực.

Theo đại diện Ban tổ chức, "The Healing" không chỉ là chủ đề của chương trình mà còn phản ánh xu hướng sống đang ngày càng được nhiều người lựa chọn: tìm kiếm một nơi ở có khả năng nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, thay vì đơn thuần đáp ứng nhu cầu cư trú.

Mở đầu chương trình là tiết mục nghệ thuật "Sải cánh vươn xa" với hình tượng những cánh chim giữa không gian khoáng đạt. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, tiết mục tái hiện hành trình từ thiên nhiên nguyên bản đến khát vọng kiến tạo một chuẩn sống mới, mở ra câu chuyện về Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội như một "làng trị liệu" nơi con người được trở về với sự cân bằng.

Xuyên suốt chương trình, những chia sẻ về quy hoạch, hệ tiện ích và định hướng phát triển dự án được lồng ghép cùng các phần trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm trực quan, giúp khách mời có cái nhìn toàn diện hơn về mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe mà Onsen Fuji đang theo đuổi.

Không khí sự kiện trở nên sôi nổi khi đông đảo khách mời dành thời gian trao đổi với đội ngũ tư vấn, tìm hiểu quy hoạch, tiện ích và định hướng phát triển của dự án. Những cuộc trò chuyện kéo dài ngay sau chương trình cho thấy sự quan tâm đáng kể của thị trường đối với mô hình không gian sống wellness đang hình thành tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Ông Hà Thanh Trà, Giám đốc Phát triển dự án Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ:

"Chúng tôi tin rằng một dự án chỉ thực sự có giá trị khi mang lại những trải nghiệm sống tốt hơn cho con người. Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được phát triển trên tinh thần đó, lấy chăm sóc sức khỏe làm nền tảng để kiến tạo một cộng đồng sống bền vững, nơi mỗi cư dân đều có thể tận hưởng cuộc sống cân bằng giữa thiên nhiên, trị liệu và hệ thống dịch vụ hiện đại."

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội – Không gian sống trị liệu tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Bên cạnh cách tiếp cận khác biệt về trải nghiệm sống, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội còn tạo dấu ấn nhờ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Dự án chỉ cách Hà Nội khoảng 50 phút di chuyển, khoảng cách vừa đủ để duy trì kết nối với đô thị, đồng thời mở ra một không gian sống gần gũi thiên nhiên, tách khỏi nhịp sống nhiều áp lực.

Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là vị trí liền kề cụm y tế trung ương. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã vận hành ổn định và khoảng 5 phút tới Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 10/7 tới. Sự hiện diện của hệ thống y tế tuyến đầu không chỉ gia tăng khả năng chăm sóc sức khỏe thường nhật mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ y tế, phục hồi và chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh tại khu vực.

Theo định hướng của Tập đoàn Onsen Fuji, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được phát triển như một "làng trị liệu", nơi mọi không gian đều xoay quanh trải nghiệm sống khỏe. Hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ với Thera Retreat & Spa, Sora Onsen Park, Vườn thiền trị liệu 5 giác quan, Nhà hàng thực dưỡng, Detox Lab, Thera Center, Thera Sauna, Thera Sound, Deep Sound... hướng tới việc hình thành một chu trình chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trong khuôn viên dự án.

Tại sự kiện, Tập đoàn Onsen Fuji cũng cập nhật những hình ảnh thực tế mới nhất về tiến độ triển khai dự án, giúp khách mời có thêm góc nhìn trực quan về quá trình phát triển cũng như định hướng hoàn thiện trong thời gian tới.

Khép lại hành trình "The Healing" là phần giao lưu, tri ân đầy cảm xúc, nơi những vị khách may mắn đã nhận được phần quà đặc biệt: voucher nghỉ dưỡng và tắm khoáng onsen tại Quần thể khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy. Đây được xem như một lời mời tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe mà sự kiện đã khơi gợi, để khách mời có thể tự mình cảm nhận trọn vẹn giá trị trị liệu mà Tập đoàn Onsen Fuji theo đuổi.

Với định hướng phát triển lấy sức khỏe làm trung tâm, vị trí kết nối thuận lợi, lợi thế cận kề hệ thống y tế tuyến đầu cùng hệ sinh thái trị liệu được đầu tư bài bản, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đang từng bước khẳng định dấu ấn trên bản đồ bất động sản chăm sóc sức khỏe, đồng thời mở ra một lựa chọn sống mới dành cho những người tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị an cư, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe lâu dài.