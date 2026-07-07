Lấy mẫu ADN hai người nhận là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

TPO - Hai người nhận là em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được đưa đi lấy mẫu ADN khẩn cấp, để đối chiếu với hài cốt vừa tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Sáng 7/7, Công an xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đưa ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ đến lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN nhằm phục vụ việc xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Ông Mười (60 tuổi) và ông Nhỏ (58 tuổi) cùng ngụ xã Vàm Cỏ, là hai người nhận mình là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Do làm giấy khai sinh trễ, năm sinh trên căn cước công dân của hai ông lần lượt thể hiện là 1969 và 1971.

Lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN nhằm phục vụ việc xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. ﻿Ảnh: S.L

Trước đó, theo kế hoạch thu thập mẫu ADN thân nhân gia đình liệt sĩ do Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức, gia đình ông Mười được mời thực hiện lấy mẫu sinh phẩm vào ngày 8/7 tại xã Vàm Cỏ.

Tuy nhiên, để kịp thời phục vụ công tác xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, sáng 7/7, Công an xã Vàm Cỏ đã đưa ông Mười và ông Nhỏ đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh để lấy mẫu ADN.

Tại đây, lực lượng chức năng đang tổ chức lấy mẫu sinh phẩm cho khoảng 400 thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Khánh và các địa phương lân cận.

Việc lấy mẫu diễn ra nhanh chóng. Khi biết hai ông Mười và Nhỏ là người đang chờ kết quả xác minh thân nhân với bộ hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng, nhiều người có mặt đã chủ động nhường lượt để hai ông hoàn thành thủ tục trước.

Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ký năm 2013 ghi rõ tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ông Huỳnh Văn Mười cho biết cả gia đình rất xúc động khi biết thông tin lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt cùng các di vật được cho là liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Theo ông Mười, trước đây gia đình chỉ nắm được thông tin người anh trai hy sinh tại TPHCM trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau khi biết thông tin, gia đình đã liên hệ với UBND xã Vàm Cỏ và đang thu xếp đến TPHCM để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nhân thân.

Ông Mười kể, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em. Khi mới 16 tuổi, ông Quên tham gia bộ đội tại địa phương.

"Đến năm 1968, khi anh 22 tuổi thì gia đình mất liên lạc. Tôi nghe mẹ kể về anh Hai rất nhiều lần. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tích cho đến nay", ông Mười xúc động nói.

Theo ông Mười, nhiều năm qua, gia đình vẫn mong tìm được thông tin về người anh đã hy sinh. Việc phát hiện hài cốt cùng các di vật lần này là niềm hy vọng lớn để gia đình có thể xác định danh tính, đưa người thân trở về sau nhiều thập niên chờ đợi.

Người được gia đình ông Mười nhận là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tên của liệt sĩ được ghi trong Bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2013.

Tuy nhiên, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp cùng một số hồ sơ liên quan đến chế độ trợ cấp cho gia đình liệt sĩ từ năm 1977 lại ghi tên là Huỳnh Văn Quyên.

Theo giấy báo tử, liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên hy sinh ngày 2/3/1968. Người nhận trợ cấp thân nhân liệt sĩ là mẹ ruột của ông Mười. Bà qua đời vào năm 2019.

Ngày 6/7, sau khi phát hiện thông tin về bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật có tên Huỳnh Văn Quên tại công viên Lê Thị Riêng, ông Mười đã liên hệ với chính quyền địa phương.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND xã Vàm Cỏ, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến gặp gia đình ông Mười để thu thập thông tin, phục vụ công tác xác minh.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục đối chiếu hồ sơ, thu thập mẫu ADN và thực hiện các bước cần thiết để xác định chính xác danh tính hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.