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Sức khỏe

Lắng nghe con để chọn dinh dưỡng phù hợp trên hành trình lớn khôn

P.V

Nuôi con hôm nay không còn là hành trình đi theo số đông. Giữa vô vàn thông tin, mẹ hiện đại học cách lắng nghe cơ thể con, kết hợp cùng hiểu biết khoa học và những lời sẻ chia chân thành từ cộng đồng mẹ bỉm, để đưa ra những lựa chọn dinh dưỡng phù hợp hơn với nhu cầu riêng của con trong từng giai đoạn lớn khôn.

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Mẹ hiện đại tự tin thiết lập tiêu chuẩn dinh dưỡng riêng dựa trên sự thấu hiểu cơ thể bé.

Ưu tiên bù đắp khoảng trống đề kháng sau mổ

Trong danh sách ưu tiên của nhiều gia đình, hệ miễn dịch luôn là chốt chặn quan trọng nhất. Đặc biệt với các mẹ sinh mổ, đằng sau lựa chọn vượt cạn ấy là mong mỏi sự an toàn tối đa cho hai mẹ con, nhưng cũng đi kèm nỗi lo về khoảng trống miễn dịch từ sớm của bé.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Reports thuộc Nature (2024), độ phong phú của lợi khuẩn Bifidobacterium ở trẻ sinh mổ thấp hơn đáng kể so với trẻ sinh thường. Sự thiệt thòi nhỏ này đòi hỏi mẹ cần có một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt để hỗ trợ kịp thời cho hệ miễn dịch của con.

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Với sự đồng hành của khoa học tiên tiến, khoảng trống miễn dịch ở trẻ sinh mổ có thể được bù đắp hiệu quả bằng hệ dưỡng chất Synbiotic.

Chị Phương Linh (Đà Nẵng) tâm sự: "Với mình, sinh mổ là lựa chọn phù hợp nhất với sức khỏe của bản thân lúc đó và đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và con. Vậy nên ngay từ những ngày đầu, mình đã chủ động tìm chọn nguồn dinh dưỡng có thành phần dưỡng chất phù hợp, giúp con có đề kháng tốt, ít ốm vặt, đồng thời hỗ trợ thể chất và não bộ."

Synbiotic không phải là một phép màu, mà là thành tựu từ hơn 50 năm miệt mài nghiên cứu lâm sàng của các nhà khoa học từ trung tâm nghiên cứu Nutricia thuộc Tập đoàn Danone. Sự kết hợp giữa Prebiotics (scGOS/lcFOS theo tỷ lệ vàng 9:1) và Probiotic (lợi khuẩn quý giá Bifidobacterium breve M-16V) tạo thành một dưỡng chất hoạt động hiệp đồng như một hệ sinh thái tự nhiên: Vừa bổ sung trực tiếp lợi khuẩn, vừa cung cấp thức ăn nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Ưu tiên phát triển trí não cho con thoả khát khao khám phá

Khi con bước qua giai đoạn nhũ nhi, hành trình dinh dưỡng của mẹ lại bước sang một giai đoạn mới. Đây là lúc đôi chân nhỏ bắt đầu lẫm chẫm bước đi, ánh mắt tò mò muốn chạm vào mọi thứ xung quanh. Mẹ hiểu rằng, để con tự tin khám phá thế giới, một nền tảng thể chất khỏe mạnh thôi là chưa đủ, não bộ cũng cần được cung cấp nguyên liệu để tối ưu tiềm năng phát triển toàn diện.

"Là người làm trong lĩnh vực giáo dục, mình hiểu mỗi đứa trẻ đều có nhịp phát triển riêng. Con đang ở độ tuổi khám phá mọi thứ với sự tò mò rất tự nhiên, nên mình mong con có đủ nền tảng đề kháng, thể chất và trí não để phát triển toàn diện theo cách của riêng mình. Đó cũng là lý do mình rất quan tâm đến dinh dưỡng trong những năm đầu đời, làm sao để giúp con phát huy trọn vẹn tiềm năng trong tương lai."

Chị Thu Hiền (TP.HCM) chia sẻ quan điểm.

Sự an tâm của những bà mẹ như chị Hiền thường được đặt trọn vào các giải pháp dinh dưỡng có bảng thành phần minh bạch và cơ sở khoa học rõ ràng. Tổ hợp dưỡng chất tinh túy gồm DHA, Omega 3, Vitamin B12, Sắt và Kẽm có trong Aptamil PROfutura 4 chính là người bạn đồng hành cho giai đoạn này. Những vi chất này đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ khả năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, hỗ trợ nền tảng vững chắc để não bộ hoàn thiện và phát triển.

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Khi con bắt đầu tò mò khám phá, nền tảng trí não và thể chất trở thành ưu tiên mới của mẹ.

Đồng hành cùng chiếc bụng nhạy cảm của con qua những cột mốc chuyển giao

Đi học mầm non, đổi môi trường sống... là những cột mốc chuyển giao lớn của cả mẹ và con. Guồng quay bận rộn của buổi sáng, những chuyến đi xa nhà hay đơn giản là giờ ăn nhẹ giữa buổi ở lớp khiến mẹ cần một giải pháp dinh dưỡng vừa tiện lợi, vừa an tâm về chất lượng.

Khoa học ngày nay cho thấy đường ruột không chỉ lo việc tiêu hóa, mà còn liên quan đến miễn dịch, giấc ngủ và cả tâm trạng của con mỗi ngày. Khi bụng con khỏe, con không chỉ hấp thu tốt mà còn có nền tảng vững chắc để cao lớn và đề kháng tốt hơn. Đây cũng là lúc sữa công thức pha sẵn Aptamil KID và Aptamil SuperGold KID trở thành sự lựa chọn tiện dùng của mẹ: bé có thể sử dụng ngay mà không cần pha, sẵn sàng đồng hành cùng con trong những buổi sáng vội vã hay mỗi lần đến lớp, ra ngoài cùng mẹ. Với prebiotics scGOS/lcFOS tỷ lệ 9:1, sản phẩm góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường đề kháng, tiếp sức cho con qua từng cột mốc chuyển giao mới trên hành trình khôn lớn.

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Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, êm mượt không chỉ giúp trẻ hấp thu tốt mà còn mang lại những giấc ngủ sâu và nguồn năng lượng tích cực.

Hệ sinh thái dinh dưỡng đồng hành cùng tình yêu của mẹ

Dù ưu tiên của mỗi mẹ có khác nhau, điểm gặp gỡ vẫn luôn là một: mong cho con một khởi đầu thật đẹp và thật hợp với chính con. Cũng vì hiểu rằng nuôi con chưa bao giờ là một công thức cố định, nhãn hàng Aptamil mang đến những giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt trên nền tảng khoa học, để mẹ có thêm lựa chọn cho từng nhu cầu và từng giai đoạn lớn khôn của con.

Theo báo cáo của Euromonitor International năm 2025, Aptamil giữ vững vị trí thương hiệu sữa công thức trẻ em hàng đầu tại thị trường châu Âu. Vị thế ấy, cùng nền tảng khoa học hơn 50 năm, là điểm tựa để mẹ bớt đi vài nỗi lo mơ hồ, và yên tâm hơn khi nuôi con theo cách của riêng mình.

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Dựa trên nền tảng 50 năm nghiên cứu, Aptamil mang đến các giải pháp chuyên biệt, trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong danh sách ưu tiên của hàng triệu bà mẹ.
P.V
#dinh dưỡng trẻ em #nuôi con #hệ miễn dịch #sữa công thức #phát triển trí não #mẹ bỉm #Aptamil

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