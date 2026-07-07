Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt lần thứ 30

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt và 10 năm Hệ sinh thái “Ngày Đầu Tiên”, Hội thảo chuyên gia AS ONE Expert Meeting ngày 4/7/2026 và Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt lần thứ 30 ngày 5/7/2026 đã quy tụ các cơ quan quản lý y tế, chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các hội chuyên môn, trường đại học, bệnh viện cùng lãnh đạo Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Ngày 4/7/2026, Hội thảo chuyên gia AS ONE Expert Meeting được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trong không gian giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị Pháp – Việt. Một trong những điểm nhấn của ngày hội thảo đầu tiên là phần nhìn lại 10 năm Hệ sinh thái “Ngày Đầu Tiên” trong quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường. Đây là nền tảng thực tiễn quan trọng để chương trình AS ONE được xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới.

Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt lần thứ 30 được tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội

Tiếp nối các nội dung chuyên môn, ngày 5/7/2026, Diễn đàn Lãnh đạo Sinh hoạt Y khoa Pháp – Việt lần thứ 30 được tổ chức tại Khách sạn Melia Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Diễn đàn là không gian để chuyển hóa các góc nhìn chuyên môn thành trao đổi thực tiễn giữa những người trực tiếp hoạch định, quản lý và triển khai hoạt động y tế tại địa phương. Các nội dung được thảo luận tập trung vào kinh nghiệm quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường trên thế giới; kết quả 10 năm Hệ sinh thái “Ngày Đầu Tiên”; năng lực truyền thông y tế; dữ liệu, nghiên cứu và giám sát trong quản lý bệnh mạn tính.

Tọa đàm kế hoạch hành động tại diễn đàn ngày 05/07/2026

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh cho biết dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ phối hợp cùng các đơn vị, các hội chuyên ngành, cơ sở đào tạo, bệnh viện và các tổ chức xã hội nghề nghiệp triển khai chương trình AS ONE theo bốn mục tiêu trọng tâm: Chuẩn hóa chuyên môn; Nâng cao năng lực nhân lực y tế; Truyền thông cộng đồng; Tăng cường giám sát, nghiên cứu và đánh giá hiệu quả chương trình.

TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Bộ Y Tế phát biểu tại diễn đàn

Thông qua các phiên thảo luận, lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện và các chuyên gia đã cùng chia sẻ những nhu cầu, khó khăn và đề xuất từ thực tiễn. Đây là bước quan trọng để AS ONE không dừng lại ở định hướng chung, mà có thể được cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng cơ sở y tế và từng nhóm người bệnh.

Đại diện Servier Việt Nam cũng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài , bền vững với hệ thống y tế Việt Nam, Theo thông điệp của Servier Việt Nam, “AS ONE” không chỉ là tên chương trình mà còn thể hiện tinh thần cùng hành động giữa cơ quan quản lý, nhà chuyên môn, bệnh viện, y tế cơ sở, nhân viên y tế và đối tác trong ngành nhằm tạo ra tác động bền vững, có thể đo lường và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam.

AS ONE được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những nền tảng đã có trong 10 năm qua, đồng thời tạo ra một mô hình quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường bài bản, đồng bộ và bền vững hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam.