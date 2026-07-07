Giữa làn sóng phẫn nộ, Duy Khánh thông báo không rời Anh trai chông gai

TPO - Sau nhiều bàn luận về việc rút khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vì áp lực dư luận, Duy Khánh đã lên tiếng.

Duy Khánh giữa làn sóng chỉ trích

Tối 6/7, thông qua nhóm trò chuyện với người hâm mộ, Duy Khánh khẳng định anh vẫn đang tham gia ghi hình và không có chuyện dừng cuộc chơi giữa chừng.

Duy Khánh cho biết Anh trai vượt ngàn chông gai là hành trình đặc biệt với anh. Hơn một tháng qua, anh có cơ hội gặp gỡ, kết nối với nhiều nghệ sĩ và cảm nhận được sự gắn bó như gia đình.

"4 tháng của mùa hè 2026 vẫn tiếp tục là hành trình học hỏi, cải thiện và hoàn thiện bản thân của Khánh", anh viết.

Biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê gây tranh luận gay gắt sau tập 2.

Theo Duy Khánh, anh lắng nghe góp ý từ khán giả, nỗ lực khắc phục hạn chế để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Việc Duy Khánh phải lên tiếng bắt nguồn từ làn sóng tranh luận kéo dài sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Nam diễn viên trở thành tâm điểm vì kết quả của Biệt đội tái xuất và sự kỳ vọng vào năm "anh tài" trở lại từ mùa đầu.

Trước khi chương trình lên sóng, Biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê được xem là "đội hình trong mơ". Cả năm từng ghi dấu ấn ở mùa 2024, có kinh nghiệm sân khấu, lượng người hâm mộ đông đảo và được kỳ vọng tạo nên tiết mục bùng nổ.

Tuy nhiên, sau tập 2, phản ứng của khán giả lại đi theo chiều ngược lại.

Nhiều ý kiến cho rằng cả phần thi cá nhân lẫn tiết mục tập thể của Biệt đội tái xuất chưa tương xứng với lợi thế mà nhóm sở hữu. Tiết mục bị nhận xét thiếu cao trào, chưa tạo được điểm nhấn về âm nhạc lẫn dàn dựng. Một số khán giả cho rằng nhóm lạm dụng biểu cảm, mảng miếng sân khấu, khiến tổng thể trở nên màu mè, thậm chí lố bịch.

Việc nhóm giành chiến thắng trước đội Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper càng khiến dư luận bức xúc. Trên Threads và nhiều diễn đàn, không ít ý kiến đặt câu hỏi về kết quả bình chọn.

Giữa làn sóng tranh luận đó, Duy Khánh trở thành một trong những gương mặt bị nhắc đến nhiều nhất.

Ngoài phần trình diễn chưa thực sự thuyết phục, nam diễn viên gây bàn tán bởi một số phát ngôn trong chương trình. Trong đó, chia sẻ anh mang theo hình các "anh tài" mùa đầu vì "sợ lạc lõng" bị cho thiếu hợp lý.

Trên Threads xuất hiện nhiều bình luận như: "Người mới còn chưa nói lạc lõng, người cũ lại nói mình lạc lõng nghe hơi khó hiểu", hay "Đã có lợi thế từ mùa trước thì nên tạo cảm giác chào đón đàn em hơn là nhấn mạnh sự gắn kết của nhóm cũ".

Một số khoảnh khắc tương tác của Duy Khánh với các "anh tài" mới cũng bị nhận xét chưa đủ tinh tế, tạo cảm giác phân chia giữa "người cũ" và "người mới".

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có khán giả lên tiếng bênh vực Duy Khánh. Họ cho rằng chương trình truyền hình thực tế luôn có sự cắt dựng để tạo nhịp kể, vì vậy việc đánh giá một nghệ sĩ chỉ qua vài khoảnh khắc phát sóng là thiếu công bằng. Một số ý kiến cũng nhận xét Duy Khánh vốn có phong cách hoạt ngôn, hài hước và những câu nói của anh có thể đã bị hiểu theo hướng tiêu cực khi tách khỏi ngữ cảnh.

Ồn ào bủa vây Anh trai vượt ngàn chông gai

Không chỉ Duy Khánh, Neko Lê cũng trở thành tâm điểm chỉ trích sau tập 2. Phần trình diễn solo Do U See của anh bị nhận xét lộ hạn chế về giọng hát, vũ đạo và khả năng trình diễn.

Bên cạnh chuyên môn, một số phát ngôn và tương tác của Neko Lê trong chương trình gây tranh cãi, đặc biệt là câu nói với Mew Amazing sau phần thi và phát biểu "thà là nói bị loại", bị cho thiếu tinh tế. Trên Threads, nhiều bài đăng đề nghị chương trình loại Neko Lê khỏi cuộc thi.

Trước làn sóng phản ứng, Neko Lê tạm khóa tài khoản Threads. Đến ngày 6/7, anh lên tiếng giải thích trong nhóm trò chuyện với người hâm mộ, khẳng định những phát ngôn gây tranh cãi bị hiểu sai ngữ cảnh.

Nam nghệ sĩ cho biết câu nói "đơn giản mà" chỉ đề cập đến trang phục biểu diễn của Mew Amazing chứ không mang hàm ý coi thường đối thủ, còn câu "thà là nói bị loại" chỉ là cách đùa quen thuộc giữa các anh em từng tham gia mùa đầu. Neko Lê thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, cảm ơn người hâm mộ đã động viên và rút kinh nghiệm trong chặng đường tiếp theo.

Cùng ngày, ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đăng tải thư xin lỗi gửi khán giả sau hàng loạt sự cố liên quan đến quá trình phát sóng tập 2.

Đơn vị sản xuất thừa nhận thiếu sót trong công tác kiểm duyệt nội dung trên các cộng đồng người hâm mộ, xác nhận đã xảy ra sai sót liên quan đến nền tảng nhạc số và YouTube.

Theo ê-kíp, quy trình làm việc đã được rà soát lại, các cá nhân liên quan bị xử lý và chương trình sẽ có điều chỉnh nhằm hạn chế sự cố tương tự. Ban tổ chức khẳng định chương trình vẫn theo đuổi giá trị cốt lõi là sự kết nối, tinh thần tử tế và "nói không với chiêu trò, drama, văn hóa độc hại".