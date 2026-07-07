Bắt 12 bị can liên quan vụ lừa đảo gần 900 tỷ đồng qua 'hợp đồng kỳ nghỉ'

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 12 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Đường dây bị cáo buộc đã lừa gần 10.000 khách hàng ký "hợp đồng kỳ nghỉ", chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.

Clip Công an TPHCM khởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng

Theo Công an TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với các hành vi lừa đảo thông qua mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ", Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất thường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM).

Kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp này đã tổ chức tư vấn, mời gọi khách hàng ký kết các "hợp đồng kỳ nghỉ", sau đó tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để thuyết phục khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công ty TNHH Holidays Việt Nam - nơi thực hiện các hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn bán hàng đến ký kết hợp đồng và tiếp tục dụ dỗ khách hàng nộp thêm tiền.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phong tỏa tài sản và ngăn chặn các giao dịch liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Các đối tượng bị khởi tố.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, Nguyễn Danh Thành được xác định là đối tượng chủ mưu, xây dựng phương thức hoạt động và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM. Trong khi đó, Đinh Sơn Hải - Giám đốc kinh doanh - bị cáo buộc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý triển khai việc tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Nguyễn Danh Thành tại cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Công an TPHCM đề nghị những người đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo tham gia các mô hình tương tự chủ động liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư, mua sản phẩm nghỉ dưỡng kèm cam kết lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh hoặc nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của doanh nghiệp, dự án và các quyền lợi thực tế được cam kết để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.