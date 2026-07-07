Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

PGS.TS Nguyễn Minh Phương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hòa Hội

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

z8016013222718-e053f473943fed3627f99a56cc8ea1f0.jpg
PGS.TS Nguyễn Minh Phương - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Bà Nguyễn Minh Phương sinh năm 1974, quê xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Bà Phương có gần 27 năm công tác, gắn bó với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (kể từ khi trường còn là một đơn vị trực thuộc Đại học Cần Thơ).

Bà từng trải qua nhiều vị trí công tác tại trường, như giảng viên, trưởng khoa, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường...

Trong quá trình công tác, PGS.TS Nguyễn Minh Phương được tặng thưởng nhiều phần thưởng, như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019, hạng Nhì năm 2025; Bằng khen của Thủ tướng năm 2009, 2021...

Hòa Hội
#Nguyễn Minh Phương #Trường Đại học Y Dược Cần Thơ #bổ nhiệm #hiệu trưởng #đào tạo #y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe