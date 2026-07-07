PGS.TS Nguyễn Minh Phương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

PGS.TS Nguyễn Minh Phương - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Bà Nguyễn Minh Phương sinh năm 1974, quê xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Bà Phương có gần 27 năm công tác, gắn bó với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (kể từ khi trường còn là một đơn vị trực thuộc Đại học Cần Thơ).

Bà từng trải qua nhiều vị trí công tác tại trường, như giảng viên, trưởng khoa, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường...

Trong quá trình công tác, PGS.TS Nguyễn Minh Phương được tặng thưởng nhiều phần thưởng, như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019, hạng Nhì năm 2025; Bằng khen của Thủ tướng năm 2009, 2021...