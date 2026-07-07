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Sức khỏe

Đưa robot thay khớp hiện đại hàng đầu thế giới đến Vinmec Phú Quốc

P.V

Phú Quốc vừa chính thức tiếp nhận và ứng dụng robot thay khớp CORI - một trong những nền tảng hỗ trợ phẫu thuật khớp tiên tiến hàng đầu thế giới. Sự kiện này đã mở ra cơ hội vàng cho nhiều bệnh nhân, giúp họ có thể đứng dậy và tập đi chỉ trong vòng 24 giờ sau khi lên bàn mổ tại Vinmec Phú Quốc.

Robot CORI thay khớp chính xác đến từng milimet

Với nhiều người dân Phú Quốc mắc các bệnh lý cơ xương khớp nặng, hành trình tìm lại khả năng vận động từng đồng nghĩa với việc phải khăn gói rời đảo, di chuyển hàng trăm kilomet vào đất liền đến các thành phố lớn. Vì vậy, không ít người đành ngậm ngùi lựa chọn trì hoãn phẫu thuật, cắn răng tiếp tục sống chung với đau đớn và những hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong y học, điều đáng tiếc nhất không phải là một căn bệnh nan y ập đến, mà là khi người bệnh bỏ lỡ cơ hội vàng để điều trị chỉ vì những rào cản địa lý. Vì thế, việc Vinmec đưa robot CORI vượt biển đến Phú Quốc chính là minh chứng cho nỗ lực đưa các kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến gần hơn với người bệnh. Từ nay, cơ hội tiếp cận những ca phẫu thuật khớp tiên tiến không chỉ nằm ở các trung tâm y tế tuyến trung ương, mà đã hiện diện ngay tại đảo ngọc.

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Với khả năng lập kế hoạch cá thể hóa và hỗ trợ thao tác chính xác, robot CORI giúp nâng cao hiệu quả phẫu thuật thay khớp và rút ngắn thời gian hồi phục.

CORI là thế hệ robot hỗ trợ phẫu thuật khớp tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Dựa trên cấu trúc xương, độ lỏng dây chằng và khả năng vận động của từng bệnh nhân, robot CORI hỗ trợ bác sĩ xây dựng kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa thay vì áp dụng một quy trình chung.

Trong suốt ca mổ, bác sĩ trực tiếp điều khiển hệ thống để thực hiện các thao tác bóc tách, cắt gọt với độ chính xác tới từng milimet, tối ưu hóa vị trí đặt khớp nhân tạo và bảo tồn tối đa mô lành. Nhờ đó, bệnh nhân giảm thiểu tối đa cảm giác đau, phục hồi vận động nhanh chóng và sớm trở lại nhịp sống thường ngày.

Đặc biệt, chỉ trong vòng 24 giờ sau ca đại phẫu thay khớp gối, bệnh nhân đã có thể đứng dậy và tập đi. Trước đây, quá trình này có thể mất đến vài ngày, thậm chí cả tuần.

Tại Vinmec Phú Quốc, các bác sĩ đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu tại những trung tâm y tế hàng đầu thế giới, được cấp chứng chỉ phẫu thuật robot trước khi trực tiếp ứng dụng vào thực hành lâm sàng. Sự đồng bộ cả về trang bị máy móc lẫn con người mang đến cho người bệnh cơ hội tiếp cận những kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại đảo.

Vinmec triển khai Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot 280 tỷ đồng

Theo ThS.BSNT Dương Quang Vinh - bác sĩ Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, sự hiện diện của robot CORI tại Vinmec Phú Quốc là một phần trong chiến lược phát triển hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec - một hệ sinh thái robot đa kết nối tại Việt Nam. Đây không chỉ là việc đưa thêm một nền tảng công nghệ hiện đại vào điều trị, mà còn là bước đi cụ thể trong sứ mệnh thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế chất lượng cao giữa các khu vực.

Đặc biệt, Vinmec vừa công bố Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với tổng nguồn lực 280 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ. Theo chương trình, Vinmec sẽ không tính chi phí khấu hao hệ thống robot vào giá dịch vụ, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí trợ cụ và vật tư tiêu hao đặc thù của phẫu thuật robot cho đến khi sử dụng hết nguồn quỹ. Nhờ đó, người bệnh chỉ phải chi trả mức chi phí tương đương một ca phẫu thuật thông thường nhưng vẫn được hưởng đầy đủ lợi ích của phẫu thuật robot theo đúng chỉ định chuyên môn.

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Với Quỹ Hỗ trợ phẫu thuật robot 280 tỷ đồng, người bệnh được tiếp cận thay khớp bằng robot với chi phí tương đương phẫu thuật thông thường, đúng với định hướng đưa y học công nghệ cao đến gần hơn với người dân Phú Quốc.

Việc triển khai chương trình thể hiện rõ triết lý hoạt động không vì lợi nhuận của Vinmec: Mọi khoản đầu tư vào công nghệ đều hướng đến việc tạo ra nhiều cơ hội điều trị hơn cho cộng đồng. Với sự đồng hành của Vingroup, những kỹ thuật y học tiên tiến không chỉ dừng lại ở các đô thị lớn, mà đang từng bước đến gần hơn với người dân ở những địa phương còn nhiều rào cản trong tiếp cận y tế. Với người dân Phú Quốc, điều đó có nghĩa là hành trình tìm lại khả năng vận động không còn gắn với những chuyến đi dài vào đất liền, mà có thể bắt đầu ngay tại nơi mình sinh sống.

Trong bối cảnh Phú Quốc đang phát triển trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ quốc tế, việc sở hữu những công nghệ y tế tiên tiến như robot CORI không chỉ mang ý nghĩa lớn về chuyên môn điều trị. Bước tiến này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại đảo, giúp người dân và du khách an tâm hơn khi sinh sống, làm việc và nghỉ dưỡng tại đây.

P.V
#robot thay khớp #Vinmec Phú Quốc #robot CORI #phẫu thuật khớp #y tế công nghệ cao #đảo Ngọc #hỗ trợ bệnh nhân

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