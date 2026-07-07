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Thế giới

Lốc xoáy, lũ lụt càn quét khi Trung Quốc dồn dập đón bão

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi hai cơn lốc xoáy quét qua tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 7/7, khi các nhà dự báo thời tiết tiếp tục cảnh báo về mưa lớn trên khắp các vùng của đất nước.

Chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ tối 6/7, gió mạnh lên tới 149 km/h đã càn quét các thành phố Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu và Hàm Ninh của tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến sáng 7/7, giông bão dữ dội và gió mạnh ở Hồ Bắc đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 331 người bị thương.

Lốc xoáy cực kỳ hiếm xảy ra ở Hồ Bắc. Trận lốc xoáy gần nhất được báo cáo tại tỉnh này là vào tháng 5/2021. Nhiều người dân địa phương nói với tờ Hoàn cầu Thời báo rằng họ rất bất ngờ trước trận lốc xoáy hôm 6/7, mô tả thiệt hại nghiêm trọng đối với các tòa nhà và nhà cửa.

Hình ảnh từ đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy các nhân viên cứu hộ ở Hoàng Cương xử lý một chiếc xe tải bị hư hại nặng, dường như đã bị xé toạc bởi mảnh tôn bung ra từ mái nhà của một tòa nhà gần đó. Một đoạn video khác cho thấy một chiếc xe hơi màu trắng bị gió thổi va vào cột đèn đường, xung quanh là những mảnh thép xoắn vặn.

Hình ảnh giông lốc ở Hồ Bắc. (Nguồn: Youtube)

Trung Quốc đang ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan mà các chuyên gia cho là do biến đổi khí hậu. Mưa xối xả, nắng nóng gay gắt và gió giật mạnh đã gây thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ đô la mỗi năm, làm gián đoạn các ngành công nghiệp và phá hủy mùa màng.

Từ sáng 5 đến sáng 6/7, mưa lớn do bão Maysak gây ra ở Trung Quốc đã đẩy mực nước tại 82 trạm quan trắc dọc theo 65 con sông lên vượt mức cảnh báo.

Sáng 6/7, một vụ vỡ đập đã xảy ra tại một hồ chứa cỡ trung bình ở Nam Ninh (Quảng Tây), khiến chính quyền địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt của thành phố lên cấp I.

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 55.000 người dân tại Nam Ninh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do nước hồ chứa thượng nguồn tràn bờ. Chính quyền đã sơ tán khoảng 48.000 người.

Bão Maysak cũng gây ra lũ lụt nghiêm trọng, với mực nước lũ đạt khoảng 1,1 m tại hai ngôi làng ở thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây.

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Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ở Phòng Thành Cảng. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Hồ Bắc và Sơn Đông nằm trong số các tỉnh nông nghiệp trọng điểm của Trung Quốc. Do đó, mưa lớn làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với ngô, lạc và các loại rau được thu hoạch muộn hơn so với lúa mì.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, khu vực Quảng Tây, Giang Tô và Sơn Đông nên chuẩn bị đối phó với những trận mưa cực lớn lên tới 260 mm trong 24 giờ tới. Những trận mưa này có thể gây ra sạt lở đất, trong khi các khu vực khác ở phía đông bắc và phía nam Trung Quốc có thể xảy ra lốc xoáy.

Trong lúc đang phải khắc phục hậu quả do bão Maysak, Trung Quốc cũng đã nâng cao cảnh giác đối với siêu bão Bavi, đang di chuyển qua Thái Bình Dương về phía đảo Đài Loan.

Ngày 7/7, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, 16 người đang bị mắc kẹt trong vụ sạt lở đất tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Cam Túc, miền tây Trung Quốc.

Trước đó có tổng cộng 33 người bị mắc kẹt, nhưng 17 người đã được giải cứu thành công.

Minh Hạnh
Reuters
#lốc xoáy #mưa lũ #Trung Quốc #Hồ Bắc #thiệt hại #bão #biến đổi khí hậu

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