Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổ hợp trường đua ngựa quy mô lớn tại Sóc Sơn

Trần Hoàng

TPO - UBND xã Sóc Sơn vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp vui chơi giải trí, đa năng - Trường đua ngựa với quy mô 125ha.

Theo đó, đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo điểm vui chơi thu hút người dân và khách du lịch. Đồng thời là cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nghiên cứu lập các dự án đầu tư theo quy định.

Cụ thể, phía bắc dự án giáp tuyến đường liên khu vực, phía nam giáp chân núi Đôi, phía đông giáp khu dân cư thôn Xuân Dục và phía tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Diện tích lập quy hoạch dự án khoảng 125ha. Trong đó, đất xây trường đua ngựa chiếm 75% (khoảng 93,7ha), mật độ xây dựng tối đa 65,5%, tầng cao tối đa 6 tầng. Trong khu vực này dự kiến bố trí khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, đường đua với 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25m và khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

tienphong-duangua-vhfa.jpg
Ảnh minh họa

Tổ hợp trường đua còn có khu thương mại dịch vụ rộng 3ha, gồm 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng cùng trung tâm thương mại. Hồ điều hòa, cây xanh, đường dạo xung quanh... sẽ được xây dựng trên phần diện tích còn lại.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G (liên doanh giữa HanoiTourist và Global Consultant Network Co., Ltd của Hàn Quốc). UBND xã Sóc Sơn yêu cầu, trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH H&G phải hoàn thành đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục chuyên ngành khác theo quy định. Chủ đầu tư chỉ tổ chức thi công, vận hành khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

UBND xã Sóc Sơn cũng nhấn mạnh quyết định này chỉ xem xét, phê duyệt nội dung quy hoạch theo thẩm quyền.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các cam kết đã cung cấp. Đồng thời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, điều kiện hoạt động và các quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật Việt Nam có liên quan trước và trong quá trình triển khai, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Trần Hoàng
#Quy hoạch tổ hợp trường đua ngựa Sóc Sơn #Phát triển khu vui chơi giải trí đa năng #Dự án khu đô thị và dịch vụ #Chủ đầu tư và thủ tục pháp lý #Quy hoạch và quản lý dự án #Trường đua ngựa sóc sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe