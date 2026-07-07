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Xã hội

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Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

Luân Dũng

TPO - Các dự án Luật Đô thị đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tới đây.

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào ngày 8/7. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027…

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Các dự án Luật Đô thị đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) sắp trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật (gồm Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện); Luật Đô thị đặc biệt; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi).

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện)…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026”.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

Luân Dũng
#Quốc hội #Ủy ban Thường vụ #pháp luật #đô thị đặc biệt #bộ luật hình sự #Sửa đổi Luật Đất đai

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