80 năm giữ vững 'lá chắn' an ninh trên quê hương Bác Hồ

TPO - Trải qua tám thập kỷ, lực lượng An ninh Công an Nghệ An luôn là "lá chắn" vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bình yên và tạo nền tảng cho sự phát triển của quê hương Bác Hồ.

Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Trải qua 80 năm, lực lượng An ninh Công an Nghệ An luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều chuyên án lớn về an ninh quốc gia được đấu tranh thành công, hàng trăm vụ việc phức tạp được xử lý từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng".

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng phản động, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập nhiều chuyên án, đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều đối tượng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia trên địa bàn.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, Công an Nghệ An chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

﻿ Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức trướng với dòng chữ “Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ba đơn vị gồm Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng An ninh xã hội và Phòng Trinh sát ngoại tuyến; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - đề nghị lực lượng tiếp tục chủ động, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh với mục tiêu phát triển địa phương; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, gần dân, tăng cường phối hợp với Quân đội, các sở, ngành và chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Thừa ủy quyền, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Trần Phúc Tú, Trưởng phòng An ninh kinh tế

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 7 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.