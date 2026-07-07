Đạo diễn 'Mưa đỏ' Đặng Thái Huyền thăng hàm Đại tá ở tuổi 46

TPO - Sau thành công của "Mưa đỏ" tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục nhận tin vui trong sự nghiệp khi chính thức được thăng quân hàm Đại tá ở tuổi 46.

Vừa trở về từ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026 với niềm vui khi Mưa đỏ giành giải NETPAC - Giải thưởng của Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á - dành cho Phim Việt Nam xuất sắc, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục đón tin vui trong sự nghiệp. Nữ đạo diễn nhận quyết định thăng quân hàm Đại tá năm 2026 vào ngày 6/7.

Nữ đạo diễn là 1 trong 3 người của Điện ảnh Quân đội nhân dân được trao quyết định thăng quân hàm Đại tá đợt này. Quyết định được công bố tại Hội nghị trao quyết định thăng quân hàm cấp bậc Đại tá và nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá, Thượng tá năm 2026, tổ chức tại Hà Nội.

Đại tá Đặng Thái Huyền bên các lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: FBNV

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm cấp bậc Đại tá và nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá, Thượng tá năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi lần được thăng quân hàm, nâng lương là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và sự trưởng thành của mỗi cán bộ, đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ sau khi nhận quyết định, Đại tá Đặng Thái Huyền cho biết đây không chỉ là niềm vui của cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của tập thể Điện ảnh Quân đội nhân dân.

"Đây là niềm vui không chỉ của cá nhân mà là niềm vui chung của đơn vị. Các đồng đội đã chứng kiến chặng đường nỗ lực tôi đã trải qua trong công việc để có được sự ghi nhận như hôm nay. Sự quan tâm của các Thủ trưởng và sự động viên, sát cánh của đồng chí, đồng đội là động lực để tôi tiếp tục với những dự án điện ảnh trong tương lai”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

﻿ Đại tá Đặng Thái Huyền nhận hoa chúc mừng từ đơn vị công tác. Ảnh: Điện ảnh Quân đội.

Được thăng quân hàm Đại tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Trước đó, tháng 4/2026, chị được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Tháng 3/2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, được xây dựng trên kịch bản của nhà văn Chu Lai và do Đặng Thái Huyền đạo diễn.

Sau khi ra mắt, bộ phim tạo tiếng vang lớn, trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm không chỉ lập kỷ lục doanh thu phòng vé trong nước với 714 tỷ đồng mà còn trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao thứ ba Đông Nam Á, đồng thời lọt top 65 phim ăn khách nhất toàn cầu. Mưa đỏ cũng càn quét hàng loạt giải thưởng điện ảnh uy tín như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Mai Vàng, WeChoice Awards...