Tác giả bài thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua đời

TPO - Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn - tác giả bài thơ "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" - qua đời chiều 6/7 sau thời gian lâm bệnh nặng.

Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời lúc 16h20 chiều 6/7 tại Lâm Đồng. Ông là tác giả bài thơ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

Một số đồng nghiệp cho biết nhà thơ Bùi Thanh Tuấn mắc ung thư, phát hiện bệnh cách đây khoảng 4 năm.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời chiều 6/7 sau thời gian lâm bệnh nặng.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974, ông từng cộng tác với một số tờ báo, lấy bút danh là Lão Bộc và Bùi Bảo Nghi.

Khi còn là sinh viên Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TPHCM), trong một chuyến đi tập huấn, Bùi Thanh Tuấn ngẫu hứng đọc tặng đoàn một bài thơ.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải - người có mặt trong chuyến tập huấn - đã phổ nhạc bài thơ này, lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề. Bài thơ gốc sau này được đặt tên là Chia tay người Hà Nội).

Đây được xem là một trong những bài thơ phổ nhạc thành công nhất của văn học Việt Nam đương đại. Những năm 1996-1997, Bùi Thanh Tuấn được xem như nhà thơ trẻ có thu nhập tốt nhất TPHCM.

Một số tập thơ tiêu biểu khác nhà thơ Bùi Thanh Tuấn có thể kể đến Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000), Phiên bản (2008), trong đó có nhiều bài thơ được bạn đọc yêu thích như Hẹn nhau cuối đường hoa tím, Kỷ niệm của em, Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ.

Ông cũng tự sáng tác và phổ nhạc bài Ru lòng khờ dại, ra mắt năm 1998.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn cùng người thân, đồng nghiệp.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn từng có thời gian công tác ở Công ty Văn hóa (TPHCM), có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, sau đó làm phóng viên Đài Truyền hình TPHCM.

Theo đồng nghiệp, phong cách thơ của Bùi Thanh Tuấn giàu chất trữ tình, lãng mạn, pha chút bụi bặm và cô đơn. Thơ ông thường viết về tình yêu, ký ức, sự chia ly và những mất mát của con người trong cuộc sống hiện đại.

Cuối đời, nhà thơ mở một quán nhỏ dành cho những người yêu thơ, hội họa và âm nhạc. "Ước mơ của tôi là chỉ cần đủ tiền để sống, và có không gian chơi văn nghệ", nhà thơ từng chia sẻ về nguyện ước cuối đời.