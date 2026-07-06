Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tác giả bài thơ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa' qua đời

Ngọc Ánh

TPO - Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn - tác giả bài thơ "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" - qua đời chiều 6/7 sau thời gian lâm bệnh nặng.

Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời lúc 16h20 chiều 6/7 tại Lâm Đồng. Ông là tác giả bài thơ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

Một số đồng nghiệp cho biết nhà thơ Bùi Thanh Tuấn mắc ung thư, phát hiện bệnh cách đây khoảng 4 năm.

img-1265.jpg
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời chiều 6/7 sau thời gian lâm bệnh nặng.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974, ông từng cộng tác với một số tờ báo, lấy bút danh là Lão Bộc và Bùi Bảo Nghi.

Khi còn là sinh viên Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TPHCM), trong một chuyến đi tập huấn, Bùi Thanh Tuấn ngẫu hứng đọc tặng đoàn một bài thơ.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải - người có mặt trong chuyến tập huấn - đã phổ nhạc bài thơ này, lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề. Bài thơ gốc sau này được đặt tên là Chia tay người Hà Nội).

Đây được xem là một trong những bài thơ phổ nhạc thành công nhất của văn học Việt Nam đương đại. Những năm 1996-1997, Bùi Thanh Tuấn được xem như nhà thơ trẻ có thu nhập tốt nhất TPHCM.

Một số tập thơ tiêu biểu khác nhà thơ Bùi Thanh Tuấn có thể kể đến Còn chút tình riêng trong mắt nhau (2000), Phiên bản (2008), trong đó có nhiều bài thơ được bạn đọc yêu thích như Hẹn nhau cuối đường hoa tím, Kỷ niệm của em, Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ.

Ông cũng tự sáng tác và phổ nhạc bài Ru lòng khờ dại, ra mắt năm 1998.

img-1263.jpg
Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn cùng người thân, đồng nghiệp.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn từng có thời gian công tác ở Công ty Văn hóa (TPHCM), có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, sau đó làm phóng viên Đài Truyền hình TPHCM.

Theo đồng nghiệp, phong cách thơ của Bùi Thanh Tuấn giàu chất trữ tình, lãng mạn, pha chút bụi bặm và cô đơn. Thơ ông thường viết về tình yêu, ký ức, sự chia ly và những mất mát của con người trong cuộc sống hiện đại.

Cuối đời, nhà thơ mở một quán nhỏ dành cho những người yêu thơ, hội họa và âm nhạc. "Ước mơ của tôi là chỉ cần đủ tiền để sống, và có không gian chơi văn nghệ", nhà thơ từng chia sẻ về nguyện ước cuối đời.

Ngọc Ánh
#Bùi Thanh Tuấn #Hà Nội mùa vắng #thơ Việt Nam #nghệ sĩ #ung thư #điều trị #tác giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe