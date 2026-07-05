Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông điệp sống xanh từ Áo dài qua phố ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Hơn 200 đại biểu, cán bộ, nhân viên và người lao động mặc áo dài truyền thống đạp xe qua các tuyến phố trung tâm TP. Huế, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và tôn vinh di sản.

Ngày 5/7, tại Quảng trường bia Quốc Học (phường Thuận Hóa), Sở Du lịch TP. Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường trong trang phục áo dài truyền thống, với chủ đề Áo dài qua phố năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần lễ Áo dài Huế 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 10/7.

Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn vinh vẻ đẹp di sản trong đời sống đương đại, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP. Huế gắn với thương hiệu Kinh đô Áo dài.

ao-dai-qua-pho-1.jpg
Đoàn "Áo dài qua phố" xuất phát từ khu vực quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Tham gia chương trình có hơn 200 đại biểu, cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn thành phố. Trong trang phục áo dài truyền thống, đoàn đạp xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, tạo nên hình ảnh ấn tượng giữa không gian đô thị di sản.

ao-dai-qua-pho-8.jpg
Hoạt động thu hút hơn 200 người tham gia.

Đoàn xuất phát từ khu vực quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, theo lộ trình đường Lê Lợi - cầu Ga - đường Bùi Thị Xuân - cầu Dã Viên - đường Lê Duẩn - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi và trở về điểm tập kết ban đầu.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TP. Huế, hoạt động là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch - dịch vụ cùng đồng hành trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, hướng tới chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7).

ao-dai-qua-pho-2.jpg
ao-dai-qua-pho-7.jpg
Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh TP. Huế xanh, sạch, thân thiện.

Theo bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, hoạt động không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và xây dựng hình ảnh TP. Huế xanh, sạch, thân thiện.

Những tà áo dài thướt tha trên các tuyến phố ven sông Hương đã trở thành điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Áo dài Huế 2026, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch bền vững.

Ngọc Văn
#Sở Du lịch Huế #áo dài huế #đạp xe môi trường #tuần lễ áo dài #du lịch xanh #sông hương #kinh đô áo dài #bia Quốc học #tôn vinh di sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe