Thông điệp sống xanh từ Áo dài qua phố ở Huế

TPO - Hơn 200 đại biểu, cán bộ, nhân viên và người lao động mặc áo dài truyền thống đạp xe qua các tuyến phố trung tâm TP. Huế, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và tôn vinh di sản.

Ngày 5/7, tại Quảng trường bia Quốc Học (phường Thuận Hóa), Sở Du lịch TP. Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức hoạt động đạp xe vì môi trường trong trang phục áo dài truyền thống, với chủ đề Áo dài qua phố năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần lễ Áo dài Huế 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 10/7.

Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn vinh vẻ đẹp di sản trong đời sống đương đại, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP. Huế gắn với thương hiệu Kinh đô Áo dài.

Đoàn "Áo dài qua phố" xuất phát từ khu vực quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế.

Tham gia chương trình có hơn 200 đại biểu, cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn thành phố. Trong trang phục áo dài truyền thống, đoàn đạp xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, tạo nên hình ảnh ấn tượng giữa không gian đô thị di sản.

Hoạt động thu hút hơn 200 người tham gia.

Đoàn xuất phát từ khu vực quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, theo lộ trình đường Lê Lợi - cầu Ga - đường Bùi Thị Xuân - cầu Dã Viên - đường Lê Duẩn - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi và trở về điểm tập kết ban đầu.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TP. Huế, hoạt động là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch - dịch vụ cùng đồng hành trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, hướng tới chào mừng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7).

Hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh TP. Huế xanh, sạch, thân thiện.

Theo bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, hoạt động không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và xây dựng hình ảnh TP. Huế xanh, sạch, thân thiện.

Những tà áo dài thướt tha trên các tuyến phố ven sông Hương đã trở thành điểm nhấn nổi bật của Tuần lễ Áo dài Huế 2026, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch bền vững.