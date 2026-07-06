Bộ sưu tập nón ngựa cổ quý giá dành cho quan lớn đội

Ngày 1/6, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định công nhận Làng nghề truyền thống Nón ngựa Phú Gia, thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai đạt tiêu làng nghề truyền thống theo quy định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Điều 8 quyết định số 32 ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.