Nghệ sĩ piano Võ Minh Quang thắng lớn

TPO - Nghệ sĩ piano Võ Minh Quang - Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2020 - vừa giành giải nhất hạng mục Young Artist tại cuộc thi quốc tế Samson François International Piano Competition 2026, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của tài năng trẻ Việt Nam trên đấu trường âm nhạc quốc tế.

Vượt qua hàng chục đối thủ quốc tế

Ngày 1/7, nghệ sĩ piano Võ Minh Quang xuất sắc giành giải nhất hạng mục Young Artist tại Samson François International Piano Competition 2026. Đây là cuộc thi piano quốc tế được tổ chức tại Cagnes-sur-Mer (Pháp).

Khoảnh khắc tại lễ trao giải Samson François International Piano Competition 2026 vừa diễn ra tại Pháp.

Trong những mùa gần đây, cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Riêng năm 2024, ban tổ chức ghi nhận 265 thí sinh đến từ 47 quốc gia, cho thấy sức hút ngày càng rộng của cuộc thi trong cộng đồng piano quốc tế.

Ở hạng mục Young Artist năm 2026, Võ Minh Quang vượt qua các thí sinh quốc tế để giành giải cao nhất, khẳng định năng lực cạnh tranh của một nghệ sĩ piano trẻ Việt Nam trên sân chơi chuyên nghiệp tại châu Âu.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ 20 tuổi, đồng thời là niềm tự hào lớn đối với cộng đồng nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Võ Minh Quang là một trong 25 thí sinh được lựa chọn từ nhiều quốc gia để tham dự vòng chung kết trực tiếp, bên cạnh các đại diện đến từ Pháp, Nhật Bản, Ireland, Ukraine, Hàn Quốc, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Phần Lan, Ba Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Việc đứng đầu trong một bảng thi có tính cạnh tranh quốc tế cao là minh chứng cho bản lĩnh sân khấu, chiều sâu âm nhạc và quá trình rèn luyện bền bỉ.

Thành tích tại Pháp đến chỉ ba tuần sau khi Võ Minh Quang đạt giải nhì tại Cuộc thi PianoArts North American 2026 ở Milwaukee, được biết đến là sân chơi có tính cạnh tranh rất cao dành cho các nghệ sĩ trẻ tại Bắc Mỹ.

Nghệ sĩ piano Võ Minh Quang trong một buổi biểu diễn cùng dàn nhạc tại Hoa Kỳ.

Sau một tuần thi căng thẳng với nhiều vòng biểu diễn, từ độc tấu, hòa tấu thính phòng đến thuyết trình trước khán giả, đại diện Việt Nam được chọn là một trong ba thí sinh vào vòng chung kết để biểu diễn concerto cùng Milwaukee Symphony Orchestra.

Đặc biệt, Minh Quang tranh tài trong một bảng thi quy tụ nhiều thí sinh đến từ các cơ sở đào tạo piano hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Tại cuộc thi này, nam nghệ sĩ nhận giải nhì, Audience Communication Prize và Junior Jury Prize, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 9.400 USD.

Trước đó, Minh Quang cũng lọt vào chung kết của MTNA National Young Artist Piano Competition 2026. Đây là một trong những sân chơi âm nhạc lớn tại Mỹ, thu hút hàng nghìn thí sinh mỗi năm. Việc lọt vào vòng chung kết toàn quốc tiếp tục khẳng định sự ổn định và năng lực cạnh tranh của Minh Quang ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Bảng vàng thành tích ở những sân chơi lớn

Võ Minh Quang sinh năm 2006, là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 do Báo Tiền Phong tổ chức nhờ thành tích nổi bật ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Kể từ khi nhận học bổng toàn phần sang Hoa Kỳ du học vào năm 2023, Võ Minh Quang đã liên tục ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật, trong đó có giải nhì Cuộc thi piano Stecher and Horowitz 2025 (MTNA Stecher and Horowitz Piano Competition 2025), giải nhất cuộc thi piano Nghệ sĩ trẻ MTNA cấp khu vực năm 2025 (MTNA Young Artist Competition - Division), giải nhất cuộc thi Piano Nghệ sĩ trẻ MTNA bang Florida năm 2025 (MTNA Young Artist Competition - Florida State).

Minh Quang cũng lọt vào nhóm ba thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi Piano Quốc tế Blanca Uribe ở Colombia, đoạt giải nhất cuộc thi Song tấu MTNA năm 2024 (MTNA Duet Competition), giải thưởng Bền đam mê...

Không chỉ nổi bật trong các cuộc thi, Minh Quang còn duy trì lịch biểu diễn tích cực tại Hoa Kỳ.

Võ Minh Quang cùng Giáo sư Michael Baron và ông bà Van, Myra Williams sau một buổi biểu diễn độc tấu tại Florida Gulf Coast University.

Anh thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn gây quỹ, biểu diễn hỗ trợ các hoạt động của Florida Gulf Coast University.

Song song với hoạt động nghệ thuật dày đặc, Minh Quang vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc với GPA 4.0.

Những thành tích liên tiếp trong năm 2026 cho thấy Võ Minh Quang đang bước vào giai đoạn phát triển nổi bật trong sự nghiệp biểu diễn quốc tế.