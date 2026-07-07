Chưa dừng tranh luận về Tăng Thanh Hà

TPO - Tăng Thanh Hà tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau khi ê-kíp tung trailer "Hoàng hậu cuối cùng". Khán giả cho rằng Ma Ran Đô quá trẻ khi vào vai Bảo Đại ở giai đoạn cuối triều Nguyễn, trong khi Tăng Thanh Hà khác biệt nhiều so với nguyên mẫu Nam Phương Hoàng hậu.

Tái hiện góc khuất về Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu

Ngày 7/7, Hoàng hậu cuối cùng tung trailer hé lộ tạo hình Vua Bảo Đại (Ma Ran Đô đóng), Nam Phương Hoàng hậu (Tăng Thanh Hà). Trong trailer dài hơn hai phút, Tăng Thanh Hà xuất hiện với nhiều tạo hình như triều phục nhà Nguyễn, áo dài và váy áo mang phong cách phương Tây.

Vai diễn Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà được giới thiệu ở thời điểm sau khi kết hôn với Hoàng đế Bảo Đại và đã có ba người con. Phần lớn phân cảnh có tông màu tối, khắc họa mối quan hệ của hai nhân vật chính đang rạn nứt.

Một trong những phân đoạn gây chú ý là Bảo Đại có mặt tại hộp đêm cùng vũ nữ Lệ Hà (Trâm Anh thủ vai). Phim tập trung khai thác các cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai nhân vật chính, sự bất lực của hoàng hậu triều Nguyễn trước sự trăng hoa của Vua Bảo Đại.

Tạo hình của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong Hoàng hậu cuối cùng.

Hình ảnh Vua Bảo Đại được xây dựng đối lập giữa sự uy nghiêm của người đứng đầu triều Nguyễn và người đàn ông sa đà tiệc tùng, khiêu vũ. Trailer lồng ghép chi tiết tin đồn Bảo Đại bị bắn ở Ban Mê Thuột, phản ánh biến động diễn ra trong giai đoạn cuối triều Nguyễn.

Trâm Anh vào vai vũ nữ Lệ Hà - nhân vật xuất hiện trong nhiều phân cảnh bên cạnh Bảo Đại tại hộp đêm L'Eden Paris. Trailer cũng hé lộ tạo hình của Thân Thúy Hà trong vai Agnès, NSƯT Hữu Châu vai Denis An, NSND Tạ Minh Tâm vai Tổng biên tập tạp chí Vịt Đực, NSƯT Hồng Vân vai Đức Tiên Cung và Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc.

Theo chia sẻ trước đó của ê-kíp, Hoàng hậu cuối cùng lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật nhưng không tái hiện toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu hay các nhân vật lịch sử. Tác phẩm lựa chọn bối cảnh giai đoạn cuối triều Nguyễn, kể câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm của hoàng gia.

Tạo hình dàn nhân vật của Hoàng hậu cuối cùng.

Khán giả chưa dừng tranh luận

Sau khi trailer được công bố, việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu lại tạo nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả kỳ vọng màn tái xuất của nữ diễn viên sau 13 năm, số khác băn khoăn về sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và Ma Ran Đô khi vào vai vợ chồng.

Khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn giữ phong độ nhan sắc, nhưng gương mặt sắc sảo chưa thực sự hợp vai. Hình ảnh đầu tiên của Tăng Thanh Hà trong trailer khác biệt nhiều so với nguyên mẫu Nam Phương Hoàng hậu.

"Tăng Thanh Hà không trang điểm càng lộ khoảng cách tuổi tác với Ma Ran Đô", "Nhìn đã thấy lệch pha, không biết diễn xuất và tay nghề đạo diễn có cứu nổi phim không", "Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà vẫn đẹp, nhưng hợp vai đóng cặp cùng Ma Ran Đô thì không"... khán giả bình luận.

Ngược lại, Ma Ran Đô bị đánh giá là quá trẻ khi vào vai Bảo Đại đang ở giai đoạn gần thoái vị. "Theo tôi thấy ông vua nhìn non quá, hoàng hậu độ tuổi này hợp để Tăng Thanh Hà đóng, nhưng cả hai đóng cặp lại lệch pha", "Tăng Thanh Hà rất đẹp và sang, thế là được rồi", "Diễn viên nam mặt hơi non, nữ thì mặt sắc, khó để nói hai vợ chồng bằng tuổi nhau".... khán giả tranh luận thêm.

Khán giả tiếp tục tranh luận việc Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô đóng vai vợ chồng.

Đầu tháng 7, thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận sau khi đoàn phim công bố dàn diễn viên. Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, sự trở lại của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, song cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về mức độ phù hợp với nhân vật.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự kỳ vọng khi cho rằng Tăng Thanh Hà sở hữu hình ảnh sang trọng, nền tảng diễn xuất tốt và sức hút truyền thông đủ để đảm nhận vai nữ chính.

Nhiều ý kiến đánh giá việc lựa chọn cô là quyết định hợp lý bởi đây là gương mặt có kinh nghiệm, được công chúng yêu mến và có khả năng tạo sức hút cho dự án. Không ít người cho rằng yếu tố quan trọng nhất là diễn xuất và khả năng hóa thân, thay vì chỉ đặt nặng sự tương đồng về ngoại hình với nguyên mẫu lịch sử.

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả cho rằng Tăng Thanh Hà chưa thực sự phù hợp với hình tượng Nam Phương hoàng hậu.

Tại buổi họp báo công bố dự án, Tăng Thanh Hà cho biết cô lường trước phản ứng của khán giả khi nhận lời tham gia dự án. Nữ diễn viên cân nhắc nhiều trước khi trở lại màn ảnh sau thời gian dài, nhưng quyết định nhận vai vì không muốn sau này phải nuối tiếc.

Tăng Thanh Hà cho rằng dù vẻ bề ngoài của cô và bạn diễn Ma Ran Đô chênh lệch tuổi tác nhưng còn có phần hóa trang, cảm xúc, bối cảnh, sẽ giúp khán giả bước vào câu chuyện và không quan tâm tới sự chênh lệch của các diễn viên.