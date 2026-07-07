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Pháp luật

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Bắt nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội

Hoàng An

TPO - Ông Nguyễn Đăng Phong, bị cáo buộc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc trong một vụ án bị chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Ngày 7/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Việc khởi tố ông Phong nằm trong diễn tiến mở rộng điều tra vụ án bị can Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội bị cáo buộc “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

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Viện KSND Tối cao thực hiện việc tống đạt khởi tố bị can Nguyễn Đăng Phong.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng; không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo; tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Hoàng An
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