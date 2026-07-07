Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cuồng ghen, người phụ nữ đâm tình trẻ trong khách sạn

Tân Châu

TPO - Nghi ngờ bạn trai kém 11 tuổi có mối quan hệ ngoài luồng, Phạm Thùy Nhi đã dùng dao tấn công vào vùng cổ nạn nhân ngay tại phòng khách sạn.

Ngày 7/7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Phạm Thủy Nhi (42 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

1000004710.jpg

HĐXX ghi nhận bị cáo Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận muộn màng. Bị cáo chỉ học hết lớp 1 và nhận thức có phần hạn chế… nên tuyên mức án trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2024, Nhi quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Hán Văn T. (31 tuổi) thông qua mạng xã hội. Trong thời gian yêu đương, Nhi nhiều lần phát hiện bạn trai nhắn tin qua lại với những người phụ nữ khác nên dẫn đến mâu thuẫn, chia tay rồi lại tái hợp.

Rạng sáng 15/8/2025, Nhi rủ anh T. đến một khách sạn trên đường Quang Trung (TPHCM). Tại đây, khi yêu cầu kiểm tra điện thoại bị bạn trai từ chối, cơn ghen tuông trong Nhi lại bùng lên. Đợi đến khi anh T. mất cảnh giác, Nhi bất ngờ dùng dao rọc giấy mang theo sẵn đâm thẳng vào vùng cổ của bạn trai với ý định sát hại nạn nhân rồi tự tử.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. vùng dậy lấy chăn quấn quanh cổ để cầm máu và cầu xin Nhi gọi xe cấp cứu. Bị bạn gái thẳng thừng từ chối, nạn nhân sau đó phải tự gọi điện cho người thân để nhờ báo công an.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đưa anh T. đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn giữ được tính mạng.

Theo kết quả giám định, anh T. bị thương tích 6%. Công an đã bắt giữ Nhi ngay tại hiện trường.

Tân Châu
#Phạm Thùy Nhi #Giết người #Tòa tuyên án #TAND TPHCM #Ghen tuông #Giết người tình #8 năm tù

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe