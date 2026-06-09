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Pháp luật

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Ghen tuông, tài xế biến xe đầu kéo thành ‘nhà tù di động’ để hành hạ vợ

Hoàng Nam

TPO - Nghi ngờ vợ ngoại tình, một tài xế xe đầu kéo ở Quảng Trị đã ép vợ lên xe, đi cùng hành trình xuyên tỉnh, liên tục đánh đập, tra hỏi và nhiều lần dùng dây điện siết cổ, đe dọa giết chết nạn nhân. Người phụ nữ chỉ thoát thân khi lợi dụng lúc dừng xe trên cao tốc để bỏ chạy.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đe dọa giết người”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Đức Tuấn (SN 1994, trú thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị).

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Đối tượng bị bắt giữ ngay khi nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ là chị Đinh Thị Mỹ L. có quan hệ tình cảm với người khác, Tuấn nảy sinh tâm lý ghen tuông cực đoan và liên tục tìm cách tra hỏi.

Tuy nhiên, khi không nhận được câu trả lời như mong muốn, người đàn ông này đã dùng chuyến xe đường dài thành nơi khống chế, hành hạ vợ và biến chiếc xe đầu kéo thành “nhà tù di động”.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã ép chị Linh lên xe đầu kéo do mình điều khiển rồi di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau. Suốt hành trình, người chồng liên tục tra hỏi về chuyện ngoại tình, đồng thời nhiều lần đánh đập và đe dọa sát hại vợ.

Khi đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, hai người thuê phòng nghỉ qua đêm. Tại đây, sau khi khóa trái cửa phòng, Tuấn tiếp tục tra khảo vợ và dùng dây điện thoại siết cổ chị Linh. Chỉ đến khi nạn nhân liên tục van xin, Tuấn mới buông tay rồi đi ngủ.

Tuy nhiên, cơn ghen không dừng lại. Những ngày tiếp theo, trên cabin xe đầu kéo, Tuấn tiếp tục dùng dây điện siết cổ vợ, đồng thời liên tục dọa giết khiến nạn nhân sống trong trạng thái hoảng loạn.

Trong một lần xe di chuyển trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Nghệ An, chị Linh xin xuống xe để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc người chồng mất cảnh giác, chị đã vượt qua hộ lan bên đường và bỏ chạy để thoát thân.

Sau khi vợ trốn thoát, Tuấn vẫn điều khiển xe đầu kéo sang Lào nhập hàng như bình thường. Khi quay trở về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đối tượng đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hoàng Nam
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