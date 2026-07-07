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Pháp luật

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Lừa đảo 'chạy án', chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng của doanh nhân

Tân Châu

TPO - Lợi dụng một doanh nhân muốn “chạy án” để tránh bị xử lý hình sự, hai đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 7,5 tỷ đồng.

Ngày 7/7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Mãi (SN 1991, quê Vĩnh Long) 17 năm tù và Vũ Đình Giang (SN 1973, quê Thanh Hóa) 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo trên dùng chiêu trò nhận “chạy án” nhằm chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng của một doanh nhân.

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Bị cáo Vũ Đình Giang tại phiên tòa ngày 7/7.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, cuối năm 2024, ông Trịnh Tác Nhiên (doanh nhân) đang bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nên lo sợ bị xử lý hình sự.

Thông qua các mối quan hệ, ông Nhiên được giới thiệu gặp Vũ Đình Giang. Giang sau đó giới thiệu ông Nhiên gặp Nguyễn Minh Mãi và khẳng định Mãi có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, có thể lo để ông Nhiên không bị xử lý hình sự.

Tin tưởng, từ ngày 24/10/2024 đến 17/2/2025, ông Nhiên đã nhiều lần giao tiền và ngoại tệ cho Mãi. Theo kết quả điều tra, Mãi đã nhận tổng cộng hơn 7 tỷ đồng, gồm 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD (quy đổi hơn 3,1 tỷ đồng). Ngoài ra, Giang còn gian dối yêu cầu ông Nhiên đưa thêm 500 triệu đồng với lý do cần chi phí “lo việc”, rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng số tiền hai bị cáo chiếm đoạt của doanh nhân này lên tới 7,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Mãi không thực hiện bất kỳ hoạt động nào nhằm giúp ông Nhiên như đã hứa. Bị cáo này sử dụng số tiền trên vào mục đích tiêu xài cá nhân, chuyển cho người thân, bạn gái, trả nợ, thuê nhà... Khi vụ việc bị phát giác, cơ quan điều tra đã thu hồi một phần tài sản. Nhiều người liên quan tự nguyện giao nộp tiền để khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, hồ sơ vụ án thể hiện số tiền hơn 7,5 tỷ đồng mà ông Nhiên đưa nhằm mục đích "chạy án" đã được cơ quan điều tra tách hành vi đưa hối lộ để tiếp tục điều tra trong một vụ án khác liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Tân Châu
#Chạy án #Lừa đảo #Nguyễn Minh Mãi #Vũ Đình Giang #TAND TPHCM #Tòa tuyên án #Đưa hối lộ #Mua bán trái phép háo đơn

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