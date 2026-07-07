Vị thế của Ngô Cẩn Ngôn

Trang 163 đăng loạt hình ảnh hậu trường của bộ phim cổ trang Phượng bất tê giúp Ngô Cẩn Ngôn nhận nhiều lời khen từ khán giả. Tạo hình mới của nữ diễn viên được đánh giá có khí thế uy nghiêm, sự mạnh mẽ không sợ bất kỳ thế lực nào. Người xem đã mong chờ màn báo thù của nữ chính trong phim.

Theo 163, Ngô Cẩn Ngôn là cái tên được yêu thích nhất của thể loại phim nữ chủ (phim lấy nữ chính làm trọng tâm). Thành công của hai bộ phim Diên Hi công lược và Mặc vũ vân gian giúp ngôi sao sinh năm 1990 nắm vị thế gần như độc tôn ở dòng phim này.

Tạo hình Ngô Cẩn Ngôn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả vì có khí thế uy nghiêm.

Thực tế, Ngô Cẩn Ngôn không có ngoại hình nổi bật, cũng không sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu như các ngôi sao cùng lứa. Nếu đổi sang dòng phim khác, Ngô Cẩn Ngôn cũng có nhiều tác phẩm thất bại. Tuy nhiên, khí chất sắc bén, mạnh mẽ của cô lại hợp với kịch bản báo thù - dạng nhân vật nữ chính thông minh, ẩn nhẫn để tìm cơ hội phản đòn.

Ở Ngô Cẩn Ngôn có một số điểm đặc trưng như đôi mắt không có sự mệt mỏi, khí chất kiên cường, giàu sức sống và đậm lý trí thay vì mù quáng vì tình yêu. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá tốt, phong thái lễ nghi chuẩn mực hiếm có. Đây là điều mà các nhà sản xuất phim cổ trang tìm kiếm.

"Nếu xét về ngoại hình, Ngô Cẩn Ngôn không nằm ở vị thế hàng đầu. Cô trội hẳn lên về nét diễn cảm giác rất uy lực - vốn là điều mà thể loại phim phục thù nữ tần cần nhất - nhưng nhiều nữ diễn viên khác không được như vậy".

"Giới phim truyền hình có Chương Tử Di của riêng mình", "Mỗi lần Ngô tỷ đóng phim đều cho tôi cảm giác rằng dù nữ chính gặp khó khăn đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ lật ngược tình thế", "Phong thái lễ nghi cổ trang của cô ấy trong giới giải trí Hoa ngữ không có mấy người sánh được", "Dòng phim dành cho nam có Trương Nhược Quân, phim dành cho nữ có Ngô Cẩn Ngôn đều mang khí thế mạnh mẽ đặc biệt cuốn hút", khán giả dành nhiều lời khen ngợi Ngô Cẩn Ngôn.

Khán giả cho rằng khí chất mạnh mẽ của Ngô Cẩn Ngôn khiến kịch bản trở nên thú vị, đáng xem hơn.

Theo QQ, hiện tại có nhiều phim truyền hình Trung Quốc đặt nữ chính làm trung tâm, nhưng thực tế kịch bản lại xoay quanh chuyện tình yêu, cách xây dựng nhân vật nữ cũng gây nhiều tranh cãi. Họ có thể mạnh mẽ, thông minh, quyết liệt với người khác, nhưng khi ở bên nam chính lại yếu đuối và thiếu lý trí. Khán giả cho rằng thiết lập hình tượng như vậy mâu thuẫn và không cuốn hút. Trong nhiều bộ phim, nữ chính vẫn phải để nam chính ra tay giúp đỡ mới giải quyết được khó khăn.

Ngược lại, phim của Ngô Cẩn Ngôn xây dựng nữ chính độc lập, yếu tố tình cảm chỉ là phụ, đem lại cảm giác sảng khoái cho người xem. Chính vì vậy, khán giả mong chờ các tác phẩm do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính.

Trong khi nhóm tiểu hoa đán 85 nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên dần chuyển sang đóng phim chính kịch, các đề tài tâm lý xã hội, nhóm diễn viên từ 1990 trở xuống lại không thu hút người xem hoặc diễn xuất kém, Ngô Cẩn Ngôn vừa có sức hút với khán giả, khí chất hiếm có và diễn xuất ổn, từ đó giúp cô tạo vị thế độc tôn với nhà sản xuất.