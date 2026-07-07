Vì sao dự án bệnh viện hơn 360 tỷ đồng chưa thể về đích?

TPO - Sau gần một thập kỷ kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Lam tại Hà Tĩnh vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào hoạt động. Theo chủ đầu tư, quá trình triển khai kéo dài do nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và tác động của dịch COVID-19 khiến tiến độ nhiều lần bị gián đoạn.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Lam do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Miền Trung làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 8.700 m² tại phường Bắc Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Theo quy hoạch, giai đoạn 1 sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao quy mô trên 100 giường bệnh, gồm khu khám bệnh, điều trị nội trú, phòng giải phẫu bệnh - sinh học phân tử, khu phụ trợ cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại theo quy định của Bộ Y tế.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực phía Bắc Hà Tĩnh, đồng thời giảm tải cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, tháng 11/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời gia hạn tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu hoàn thành và đưa công trình vào hoạt động trước ngày 23/5/2026. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành theo mốc thời gian này.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực dự án, các hạng mục mới cơ bản hoàn thành phần cọc khoan nhồi, móng và san nền. Toàn bộ khu đất được quây tôn, phía trước là khối khách sạn hiện hữu dự kiến được cải tạo để kết nối với công trình bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo.

Hiện trạng Dự án Bệnh viện Đa khoa Hồng Lam.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Trần Đình Kỳ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Miền Trung cho biết, doanh nghiệp quyết định đầu tư dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế về khám, chữa bệnh của người dân khu vực phía Bắc Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn đầu triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ không đạt như kế hoạch.

Đến giai đoạn 2020-2021, dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như quá trình triển khai dự án, khiến nhiều hạng mục phải tạm dừng hoặc kéo dài. Sau khi hoàn thiện các thủ tục liên quan, cuối năm 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, khoảng thời gian được gia hạn chỉ khoảng 6 tháng là chưa đủ để hoàn thành một công trình bệnh viện quy mô lớn.

Do nhiều vướng mắc, dự án chưa thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Hiện nay, chủ đầu tư đã trình hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét gia hạn tiến độ thực hiện dự án và gia hạn thời gian thuê đất theo quy định. "Khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian gia hạn ngắn nên doanh nghiệp không thể hoàn thành dự án theo mốc thời gian đã được điều chỉnh. Hiện đơn vị đang làm hồ sơ gia hạn dự án để hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng của dự án đến nay cơ bản đã được giải quyết. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện dự án và thời gian thuê đất. Địa phương kỳ vọng dự án sớm được tái khởi động, hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.