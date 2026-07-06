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Hà Nội 'tung' loạt dự án nhà ở xã hội mới

Ninh Phan

TPO - Chỉ trong tháng 6, Hà Nội liên tiếp công bố danh mục 21 dự án nhà ở xã hội mới, trong đó nhiều dự án có quy mô hàng chục ha.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa liên tiếp công bố thông tin về hàng loạt dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Chỉ riêng trong tháng 6, thành phố đã bổ sung thêm 21 dự án vào danh mục công khai, trải rộng tại nhiều khu vực.

Mới nhất, ngày 27/6, Sở Xây dựng Hà Nội công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Hưng Phúc tại ô đất F4/ODK1, số 419 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng. Dự án có diện tích khoảng 4.349 m2.

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Chỉ trong tháng 6, Hà Nội liên tiếp công bố danh mục 21 dự án nhà ở xã hội mới. Trong ảnh: Khu đất triển khai dự án nhà ở xã hội cạnh đường Vành đai 3.

Trước đó, ngày 26/6, thành phố công khai 7 dự án, gồm: dự án nhà ở xã hội thuộc khu đất tái định cư tập trung tại đô thị Quốc Oai với quy mô khoảng 19,4 ha; khu nhà ở xã hội An Sơn tại xã Đan Phượng rộng hơn 14,5 ha; cùng các dự án nhà ở xã hội Tây Mỗ, X1 Đại Mỗ, Thượng Cát, khu nhà ở xã hội Đại La tại xã Đại Thanh và khu nhà ở xã hội tập trung Thượng Cát.

Ngày 19/6, có 3 dự án nhà ở xã hội khác được công bố gồm: khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại Hoài Đức tại khu Sành Trị (xã Hoài Đức) có diện tích hơn 3,3 ha; dự án nhà ở xã hội Thượng Phúc tại quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic (xã Thường Tín) rộng khoảng 1,41 ha; và khu nhà ở xã hội Miêu Nha tại phường Xuân Phương với diện tích khoảng 2,23 ha.

Trong giai đoạn từ ngày 4-16/6, Hà Nội cũng đã công khai 10 dự án, nổi bật là khu nhà ở Bắc Song Phượng quy mô khoảng 19,5 ha; khu nhà ở xã hội hồ Hòa Bình tại xã Phù Đổng rộng hơn 5,5 ha; dự án nhà ở xã hội Dương Nội hơn 3,7 ha; dự án nhà ở xã hội Bắc Từ Liêm gần 8 ha cùng các dự án tại Phương Liệt, H10 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Xuân Mai, xã Ô Diên, Đại Mỗ và Ngọa Long.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa vào danh mục quản lý 146 dự án NƠXH dự kiến triển khai, bao gồm 8 dự án đặc thù được đề xuất áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm phát triển NƠXH.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án NƠXH với quy mô khoảng 80.800 căn. Trong đó, 13 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 11.124 căn; 41 dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 với khoảng 27.426 căn và 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027.

Đối với chương trình phát triển nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, Hà Nội đã khởi công 9 dự án với 7.597 căn hộ. Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố dự kiến khởi công thêm 10 dự án, bổ sung khoảng 8.037 căn hộ.

Hôm 22/6, Hà Nội cũng khởi công đồng loạt 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng.

Việc liên tiếp công bố và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê... cho thấy Hà Nội đang đẩy mạnh mở rộng nguồn cung phân khúc này, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và các nhóm đối tượng chính sách, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong những năm tới.

Ninh Phan
#Nhà ở xã hội #nhà ở cho thuê #Sở Xây dựng #dự án #bất động sản

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