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Cuộc sống bình yên bên trong ngôi nhà trắng, xanh lam

Thúy Hiền

TPO - Dự án cải tạo ngôi nhà gần 10 năm tuổi cho cuộc sống gia đình trẻ tiếp diễn những năm tháng bình yên của các thế hệ trước.

Sau khoảng 10 năm sử dụng, ngôi nhà cũ đã không còn phù hợp với nếp sinh hoạt của gia đình. Gia chủ đã quyết định tái cấu trúc lại không gian sống với tiêu chí thoáng hơn, sáng hơn, kết nối thiên nhiên rõ rệt hơn.

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Ngay từ mặt đứng, ngôi nhà đã được thay đổi với diện mạo đương đại hơn. Đó là hình khối đơn giản với điểm nhấn từ hệ cửa sắt xanh lam nhạt, rèm cây buông lơ lửng và hệ lam gỗ.

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Bên trong, tổ chức công năng được phát triển vệ tinh trục cầu thang ở giữa nhà, cũng chính là phần giếng trời cho nhà ống bẫy nắng và gió từ trên xuống dưới, lan tỏa ra khắp các không gian.

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Đường cong là một trong những ngôn ngữ thiết kế riêng của ngôi nhà này, sự kết nối không gian uyển chuyển được thể hiện rõ nét qua nó. Có thể bắt gặp đường cong tại nhiều chi tiết như trần, vách tường, nội thất gỗ,...

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Các mảng xanh luôn hiện diện trong hầu hết mọi ngóc ngách của ngôi nhà, dù nhỏ nhưng cũng đủ để gia chủ có được những khoảng lặng và cảm giác kết nối với thiên nhiên ngay khi sinh hoạt đời thường.

Thúy Hiền
Chơn.a
#nhà đẹp #cải tạo nhà #cuộc sống bình yên #ngôi nhà truyền thống #gia đình

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