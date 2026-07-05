Công trình nghìn tỷ 'chờ' vật liệu: Bài 4- Loạt công trình APEC tại Phú Quốc vượt khó

TPO - Phú Quốc đang thi công 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC năm 2027, với tổng vốn hơn 137.100 tỷ đồng. Sau khi các dự án được khởi công, mùa khô thuận lợi cho thi công các dự án lại gặp khó về mặt bằng, vật liệu, nay đã cơ bản tháo gỡ lại bước vào mùa mưa, tình trạng ngập lụt do tắc cửa thoát nước. Trong khi các dự án phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra APEC từ 6 - 8 tháng để vận hành thử.

Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc đang dần thành hình, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm nay.

Lo mưa là ngập

Dù tạm thời áp lực về vật liệu, nhiên liệu, nhân công, mặt bằng cho các công trình APEC tại Phú Quốc đã cơ bản được giải quyết, giờ chỉ tập trung thi công, nhưng công trường lại đối mặt ngập lụt khi mùa mưa đang tới (kéo dài 4-6 tháng). Điển hình, dự án đường tỉnh 975 và tàu điện đô thị, ông Nguyễn Tiến Hợp - Giám đốc các dự án PPP (Sun Group) nêu thực tế, dọc tuyến đường này có quy hoạch và từng được làm nhiều rãnh, cống thoát nước mưa ra biển. Tuy nhiên, qua thời gian đô thị hoá, nhà dân, dự án du lịch mọc lên, nhiều rãnh, cống thoát nước đã bị bịt kín. Cũng vì tình trạng này, những năm gần đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến đường này thành “rốn ngập” của Phú Quốc, dù đường chỉ cách biển vài trăm mét.

“Nếu các điểm nghẽn về mặt bằng và thoát nước không sớm được xử lý, tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ chịu tác động rất lớn. Sau này khai thác cũng rất khó khăn”, ông Hợp nói.

Để ứng phó, trước mắt, chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương phối hợp kiểm tra, khơi thông lại một số rạch, cống thoát nước từ đường 975 ra biển. Tuy nhiên, còn nhiều vị trí chưa được khơi thông (đi trong khuôn viên các dự án khác, nhà dân), đặc biệt khu vực Bãi Trường. Do đó, để khơi thông lại các rãnh, cống thoát nước cần sự chung tay rất lớn của chính quyền vì nằm ngoài phạm vi dự án mở đường.

Về phía các nhà thầu, để đảm bảo tiến độ, hạn chế ảnh hưởng thời tiết tới thi công, chủ đầu tư, nhà thầu một số dự án như mở rộng sân bay, đường 975, tàu điện… cũng điều chỉnh từ san lấp bằng đất sang cát. Tuy việc này làm chi phí tăng, nhưng là giải pháp tình thế để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời hạn hoàn thành, vì thời gian không cho phép lùi thêm. Cùng đó, các nhà thầu cũng chuẩn bị máy bơm để hút nước tại các vị trí ngập.

Riêng công trình nhà ga T2 sân bay Phú Quốc, trung tâm hội nghị APEC, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu ưu tiên thi công xong sớm phần mái che, hoặc lắp mái tạm, để trời mưa vẫn có thể thi công hoàn thiện bên trong.

Tại cụm Trung tâm hội nghị, triển lãm và nhà hát APEC (tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng), ông Vũ Mạnh Cường - Giám sát xây dựng dự án cho biết, cụm công trình đang giai đoạn tăng tốc để kịp bàn giao vào tháng 3/2027. Trong đó, trung tâm hội nghị tới nay đã đạt 90% khối lượng bê tông cốt thép, kết cấu thép cho phần mái và phía ngoài đạt khoảng 70%. Hiện công trình này có khoảng 2.200 kỹ sư, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. Dù vậy, dự án đang gặp khó về vật liệu nội thất, nhân lực có tay nghề, nhân công làm nội thất.

Mới vài trận mưa đầu mùa, công trường mở rộng Đường tỉnh 975 đã có một số điểm ngập do rãnh, cống thoát nước bị lấn chiếm, bịt kín.

Muộn nhất tháng 8/2027 phải xong

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình APEC trên đảo thời gian qua rất gian nan, cực khổ. Do khối lượng công việc lớn, nhiều công trình triển khai đồng thời, trong khi thời gian gấp, nhân lực ít. “Địa phương triển khai cán bộ liên tục tới từng nhà dân vận động, thuyết phục, gặp gỡ, chia sẻ với người dân, để cố gắng bàn giao mặt bằng sớm”, ông Khoa nói. Tới nay, các dự án trọng điểm đã được bàn giao 70% mặt bằng sạch. Số trường hợp còn lại đang được ưu tiên vận động, hỗ trợ, đa số người dân đồng thuận và đồng hành, vì tương lai phát triển của đảo. Do đó, số trường hợp buộc phải cưỡng chế thu hồi đất sẽ không đáng kể.

Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tới nay 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đều bám sát tiến độ đề ra, đặc biệt dự án lớn như mở rộng sân bay Phú Quốc, đường tỉnh 975, đường sắt đô thị, trung tâm hội nghị, đại lộ APEC. Để kịp cho tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027, các công trình phải xong trước thời điểm diễn ra sự kiện từ 3 - 6 tháng, để vận hành thử, rà soát kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh. “Công trình chậm nhất cũng phải hoàn thành vào tháng 8/2027, còn các dự án lớn phải xong sớm hơn mốc này”, ông Mừng nói.

Ông Mừng đánh giá, công tác giải phóng mặt bằng tại Phú Quốc thời gian qua được triển khai quyết liệt, với sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ưu tiên tối đa nguồn lực cho công tác này. Gần như tuần nào lãnh đạo tỉnh cũng xuống công trường kiểm tra tiến độ, với 2 tổ công tác do 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Tới nay, các dự án lớn đều đáp ứng được mặt bằng cho thi công.

“Ở đâu có dự án, ở đó có khiếu nại, tỉnh yêu cầu phải thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không để người dân thiệt thòi, nhưng cũng không để xảy ra sai phạm”, ông Mừng nói.

Một số khó khăn trước đó với công trình APEC như vật liệu cát, đá, nhiên liệu và thủ tục đã cơ bản được tháo gỡ. Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, tỉnh ưu tiên tối đa nguồn đá, cát đưa ra Phú Quốc trước mùa mưa, để giảm ảnh hưởng bởi biển động tới vận chuyển vật liệu ra đảo.

Tổ hợp công trình Trung tâm hội nghị APEC dần thành hình, tranh thủ ngày không mưa, nhà thầu ưu tiên thi công phần mái và hạng mục ngoài trời, để khi mưa tới vẫn có thể thi công hoàn thiện bên trong.