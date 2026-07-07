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Pháp luật

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Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được trao tặng Huân chương Chiến công

Nguyễn Thảo

TPO - Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp.

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Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trong 6 tháng qua, công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ trên 94%, xử lý trên 1.100 đối tượng. Sau một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, công an cấp xã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng qua.

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Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng ở cơ sở, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân...

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm bền vững từ 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Qua đó, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều phòng, ban, tập thể, cá nhân, công an các đơn vị, địa phương được được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ công an, UBND tỉnh.

Nguyễn Thảo
#khen thưởng #công an #hội nghị #huân chương #Đắk Lắk

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