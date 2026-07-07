Va chạm giữa đường làm lộ bí mật trong bao tải của hai người đàn ông

TPO - Sau cú va chạm giao thông ở Tây Ninh, người dân phát hiện 4 con chó trong bao tải, khống chế một nghi phạm cùng súng điện.

Ngày 7/7, Công an xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra vụ việc nghi liên quan đến hành vi trộm chó xảy ra trên địa bàn.

Bị phát hiện chở 4 con chó nghi trộm, một người rút súng điện chống trả. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, hai người đàn ông đi trên một xe máy, chở theo một bao tải di chuyển trên đường tỉnh 827 theo hướng từ xã Tầm Vu về phường Tân An.

Khi đến khu vực chợ Hòa Phú (xã Vĩnh Công), xe máy trên va chạm với một phương tiện khác khiến cả hai người cùng xe máy ngã xuống đường.

Vụ tai nạn làm bao tải phía sau xe bị bung ra khiến 4 con chó cất giấu bên trong rơi ra ngoài. Nhiều người dân xung quanh nghi ngờ số chó trên là tang vật của một vụ trộm nên đã tri hô, vây giữ hai người đàn ông.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 4 con chó. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong lúc bị người dân bao vây, người ngồi sau xe được cho là đã lấy một khẩu súng điện ra để uy hiếp, tìm cách thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một người dân đã kịp thời áp sát, khống chế đối tượng và thu giữ khẩu súng điện.

Người điều khiển xe máy lợi dụng lúc người dân mất cảnh giác đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, đưa người bị khống chế cùng tang vật, phương tiện liên quan về trụ sở để phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm bị bắt giữ là Trương Thanh Hồng (SN 1972, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp). Hiện vụ việc đang được Công an xã Vĩnh Công phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.