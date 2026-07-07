NATO sắp công bố loạt thỏa thuận vũ khí lớn trước thềm hội nghị thượng đỉnh

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ công bố nhiều thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 8/7, ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh của liên minh khai mạc, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây được coi là thông điệp gửi tới Washington, rằng các đồng minh châu Âu đang đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng nhằm chia sẻ trách nhiệm bảo vệ an ninh khu vực.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Hai (6/7) cho biết các nước châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức "đáng kinh ngạc" một phần do lo ngại về mối đe dọa từ Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine, và một phần do sức ép từ Mỹ.

"Chúng ta đang xây dựng một liên minh bền vững, trong đó Mỹ thấy rằng đây là một sự chia sẻ trách nhiệm công bằng", ông Rutte phát biểu trước thềm hội nghị.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Saab, Micael Johansson, đứng giữa Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong các thông báo cấp cao về quốc phòng tại NATO.

Theo NATO, các thành viên châu Âu cùng Canada đã tăng thêm khoảng 90 tỷ USD chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 so với năm trước, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 570 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 20%.

Một diễn biến đáng chú ý khác là Tổng thống Trump được cho là sẽ thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về khả năng Ankara quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Thổ Nhĩ Kỳ từng bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 và áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga vào năm 2019.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì chưa đóng góp tương xứng cho quốc phòng, đồng thời cảnh báo Washington có thể giảm vai trò trong liên minh nếu các nước thành viên không chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm an ninh.

Mỹ cũng đang xem xét cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, bao gồm lực lượng tàu sân bay, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu và máy bay không người lái, trong khuôn khổ cuộc đánh giá toàn diện về bố trí lực lượng trên lục địa này.

Tại hội nghị lần này, các thành viên NATO cũng dự kiến tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời thông qua kế hoạch viện trợ quân sự trị giá khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026.

Danh mục các thỏa thuận quốc phòng sẽ được công bố tại diễn đàn vẫn chưa được NATO tiết lộ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết nước này sẽ giới thiệu các dự án hợp tác quốc phòng trị giá hơn 3 tỷ euro, bao gồm chương trình hợp tác phòng không với Bỉ và đóng tàu chiến cùng Anh.

Bên cạnh đó, NATO cũng được cho là sẽ công bố kế hoạch thay thế phi đội máy bay cảnh báo sớm AWACS bằng dòng máy bay giám sát Saab GlobalEye do hãng Saab của Thụy Điển phát triển.

Trong khi đó, Canada đã quyết định lựa chọn tập đoàn đóng tàu TKMS của Đức để chế tạo tối đa 12 tàu ngầm mới cho hải quân, thay vì phương án do Hàn Quốc đề xuất.