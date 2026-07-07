Kỷ luật 2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

TPO - Ông Nguyễn Văn Dương - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Phạm Thiện Nghĩa - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2021-2026) - bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật do có vi phạm.

Trong các ngày 17/6, 6/7 và 7/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: UBKT Trung ương.



Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các ông, bà: Nguyễn Phương Thảo - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Thế Minh - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Trường Giang - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Dương Thành Trung - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Tất Bình - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhận thấy, các ông: Nguyễn Văn Dương - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2016-2021); Phạm Thiện Nghĩa - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2021-2026) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định: Thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đỗ Tất Bình; cảnh cáo ông Phạm Thiện Nghĩa; khiển trách ông Nguyễn Văn Dương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang, Dương Thành Trung.