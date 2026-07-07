Bộ Quốc phòng trả lời về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn nhập ngũ

TPO - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị tuyển chọn, xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự phù hợp hơn với thực tiễn, nhất là hình xăm, tật khúc xạ dưới 3 diop.

Gửi kiến nghị sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thống nhất quy định liên quan đến công tác tuyển chọn và xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự nhằm phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay.

Trong đó cần quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chuẩn tuyển quân đối với công dân có hình xăm và mắc tật khúc xạ nhẹ (dưới 3 diop), bảo đảm thống nhất trong áp dụng, hạn chế khó khăn, lúng túng cho địa phương trong công tác khám tuyển và bảo đảm nguồn tuyển quân.

Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: IT)

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này đã được ban hành đầy đủ và đồng bộ.

Đối với công dân có hình xăm, chữ xăm: Thông tư liên tịch số 50/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 97/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội các trường hợp: Trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực.

Không tuyển chọn đối với các trường hợp có hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

Để các địa phương triển khai thực hiện được thống nhất, Bộ Quốc phòng đã ban hành công văn bổ sung nội dung hướng dẫn các đơn vị, địa phương. Trong đó lưu ý không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội những công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; phản ánh về các tôn giáo, tín ngưỡng; không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam;

Đồng thời, không tuyển chọn những trường hợp có hình xăm, chữ xăm thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực, bế tắc trong cuộc sống, mê tín dị đoan hoặc mang biểu tượng của các tổ chức, đảng phái phản động, lực lượng vũ trang nước ngoài; ở những vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống; chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

Cố tình xăm hình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Đối với công dân có hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện, nhưng diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong của quân nhân, việc thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội... thì vẫn được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội.

Cũng theo Bộ Quốc phòng, qua kiểm tra, nắm tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại một số địa phương những năm gần đây cho thấy, nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm, đa phần là hình xăm, chữ xăm diện tích nhỏ, ở vị trí lộ diện.

Các trường hợp có hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể (từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên) chiếm số lượng không nhiều, không ảnh hưởng lớn đến nguồn tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương.

Tuy nhiên, trong thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này để cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển biết mình đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để khắc phục tình trạng này, hằng năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm và có hướng dẫn cụ thể trong xét tuyển, góp phần hạn chế hành vi công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm trên cơ thể để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.