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Giới trẻ

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Thanh niên Hải đội 401 ‘chỉnh huấn’ theo Chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng

Nguyễn Minh

TPO - Trong khuôn khổ đợt sinh hoạt chính trị "chỉnh huấn" thực hiện Chỉ thị 76 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn cơ sở Hải đội 401 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) tổ chức diễn đàn thanh niên với nhiều nội dung gắn thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Với chủ đề "Thanh niên Hải đội 401 bản lĩnh trên mạng, chuẩn mực ngoài đời, kỷ luật trong đơn vị", diễn đàn có sự tham dự của Đảng ủy, chỉ huy Hải đội, đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa là Đoàn Trường THPT An Thới (tỉnh An Giang).

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Diễn đàn được tổ chức theo hình thức mở, kết hợp giữa thi trực tuyến và xử lý các tình huống.

Diễn đàn là hoạt động hưởng ứng kế hoạch của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 về mở đợt Sinh hoạt chính trị “Chỉnh huấn” thực hiện Chỉ thị 76 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và duy trì kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Tại diễn đàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng tham gia tìm hiểu Chỉ thị 76 và các quy định về giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội trên nền tảng trực tuyến; đồng thời trao đổi về vai trò của tuổi trẻ trong giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng và chủ động đấu tranh với các thông tin xấu độc, góp phần giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

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Dịp này, Đoàn cơ sở Hải đội 401 còn tổ chức chương trình "Sinh nhật đồng đội" quý II năm 2026 dành cho cán bộ, chiến sĩ có ngày sinh trong quý.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức mở, kết hợp giữa thi trực tuyến và xử lý các tình huống gắn với thực tiễn công tác, sinh hoạt tại đơn vị. Qua từng phần thi và trao đổi, cán bộ, đoàn viên thanh niên thể hiện nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ đồng chí, đồng đội.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Niệm - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 401, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc cụ thể hóa Chỉ thị 76 bằng những hình thức sinh động, phù hợp với thực tiễn đơn vị.

Dịp này, Đoàn cơ sở Hải đội 401 còn tổ chức chương trình "Sinh nhật đồng đội" quý II năm 2026 dành cho cán bộ, chiến sĩ có ngày sinh trong quý. Qua đó góp phần động viên, sẻ chia, vun đắp tình đồng chí, đồng đội và tăng cường sự gắn kết trong đơn vị, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Minh
#chỉnh huấn #Hải đội 401 #Chỉ thị 76 #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng #Vùng Cảnh sát biển 4 #diễn đàn thanh niên #giáo dục chính trị #kỷ luật quân đội #Cảnh sát biển Việt Nam

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