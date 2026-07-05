Doanh nhân Thanh Hóa hiến kế phát triển kinh tế tư nhân và nông nghiệp xanh

TPO - Nhìn nhận về bối cảnh mới, nhiều doanh nhân Thanh Hóa đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và thị trường, đồng thời kiến nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế carbon nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh tế địa phương.

Gỡ điểm nghẽn, tạo đà bứt phá

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Phiên đối thoại tỉnh Thanh Hóa với chủ đề: “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Tại diễn đàn, bà Vũ Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng (thứ 2 trái sang) cùng các chuyên gia kinh tế chia sẻ tại diễn đàn.

Theo bà Ngọc Anh, Thanh Hóa hiện có gần 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho gần 650.000 lao động. Những năm qua, dù đối mặt với nhiều biến động của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ và mở rộng đầu tư, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với ba "điểm nghẽn" lớn. Trước hết là chất lượng thực thi chính sách. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong xác định đầu mối giải quyết thủ tục hành chính và sự phối hợp giữa các cơ quan.

Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khi tiếp cận các nguồn lực như tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và nguồn vốn để thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo. Một thách thức khác là hạn chế trong kết nối thị trường khi nhiều doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn.

Bà Vũ Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề xuất tỉnh hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất.

“Cần xây dựng cơ chế ưu tiên doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của các dự án đầu tư lớn trên địa bàn. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần khuyến khích sử dụng doanh nghiệp địa phương trong các gói thầu xây dựng, cung ứng thiết bị và dịch vụ phụ trợ, qua đó giảm chi phí logistics, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”, bà Ngọc Anh bày tỏ.

Phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế carbon

Về việc phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Tiến sĩ Đỗ Minh Thủy - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển VinaGreen cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Theo ông Thủy, Thanh Hóa hiện có 857 hợp tác xã nông nghiệp nhưng phần lớn chưa ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất. Dù số lượng mã số vùng trồng đã tăng từ 80 mã số với 655 ha (năm 2024) lên 121 mã số với 1.125 ha (đến cuối năm 2025), kết quả này vẫn còn cách khá xa mục tiêu 200 mã số trên 2.000 ha vào năm 2030.

Đáng chú ý, từ năm 2027, nhiều thị trường như EU và Nhật Bản sẽ bắt buộc truy xuất nguồn gốc điện tử đối với nông sản. Nếu không xây dựng được dữ liệu số và mã số vùng trồng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẽ gặp nhiều rủi ro khi tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Tiến sĩ Đỗ Minh Thủy - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và phát triển bền vững.

Ông Thủy kiến nghị tỉnh sớm đưa ra các định hướng về chuyển đổi số nông nghiệp giai đoạn 2025-2030; triển khai đồng bộ phần mềm quản lý sản xuất; đồng thời phát triển mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI), dự báo thời tiết và thiết bị bay không người lái (drone) nhằm giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao năng suất.

“Thanh Hóa đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển kinh tế carbon nhờ diện tích gieo trồng rộng. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) theo tiêu chuẩn quốc tế để chuyển đổi lượng giảm phát thải thành tín chỉ carbon có giá trị thương mại. Vì vậy, cần quy hoạch vùng nguyên liệu theo hướng giảm phát thải; mở rộng các mô hình canh tác tiết kiệm nước, giảm phát thải; phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tạo động lực phát triển sản xuất xanh”, ông Thủy chia sẻ.

Cũng theo ông Thủy, công nghệ đã sẵn sàng nhưng nhiều nông dân vẫn thiếu kỹ năng sử dụng. Ông đề xuất triển khai chương trình "1.000 nông dân số" với sự phối hợp giữa các trường đại học, cao đẳng và cộng đồng doanh nghiệp để đào tạo về nhật ký sản xuất điện tử, quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ.

Ứng dụng công nghệ trong phát triển nông nghiệp xanh.



Tại diễn đàn, ông Lê Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là yêu cầu đổi mới quản trị địa phương, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo và đồng hành”.

Tỉnh cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Địa phương sẽ đồng hành, cùng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.