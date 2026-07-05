Khách hành hương gửi lời cảm ơn thanh niên tình nguyện Cà Mau sau Lễ tuyên phong chân phước

TPO - Hơn 160 đoàn viên, thanh niên Cà Mau tham gia hỗ trợ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân và khách hành hương. Hoạt động của lực lượng áo xanh tình nguyện đã nhận lại nhiều lời cảm ơn, khen ngợi cho tinh thần trách nhiệm, tận tình và chu đáo.

Trong các ngày diễn ra Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tại Nhà thờ Tắc Sậy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, đã huy động 160 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, với hai đội hình gồm hỗ trợ khách quốc tế và hậu cần.

Đội hình hỗ trợ khách quốc tế đã hướng dẫn hàng trăm lượt khách về địa điểm hành lễ, nơi lưu trú và các điểm tham quan. Trong khi đó, đội hình hậu cần bố trí nhiều điểm hỗ trợ dọc Quốc lộ 1A, khu vực Nhà thờ Tắc Sậy, phục vụ hơn 7.000 lượt khách hành hương.

Tỉnh Đoàn Cà Mau đã huy động 160 đoàn viên, thanh niên tình nguyện viên hỗ trợ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Theo Tỉnh Đoàn Cà Mau, các tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn bãi đỗ xe, nơi nghỉ ngơi, khu vực ăn uống, y tế, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời thu gom rác, vệ sinh môi trường. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng vận động và phát miễn phí hơn 7.000 chai nước suối, góp phần tiếp sức cho người dân và du khách trong những ngày diễn ra lễ.

Sau khi chương trình kết thúc, các đoàn viên tiếp tục phối hợp cùng Ban Tổ chức và các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực tổ chức sự kiện.

Thanh niên tình nguyện dầm mưa hỗ trợ, hướng dẫn khách và thu gom rác, vệ sinh tại lễ tuyên phong chân phước.

Những hình ảnh về màu áo xanh tình nguyện tận tụy được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều tài khoản bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần phục vụ của lực lượng tình nguyện.

Tài khoản Nguyễn Gia Tuấn chia sẻ, tại các điểm hỗ trợ, các bạn trẻ luôn nhiệt tình với khách hành hương. Có những việc chưa thể giải quyết ngay, các tình nguyện viên chủ động xin số điện thoại để liên hệ lại ngay khi có kết quả.

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Nhật viết: "Hình ảnh đẹp qua những việc làm đáng trân quý của các bạn đoàn thanh niên tỉnh Cà Mau. Việc làm của các bạn mang đến những cảm tình thân thương với khách hành hương"...

Những lời cảm ơn, động viên từ người dân và du khách là sự ghi nhận đối với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Cà Mau, góp phần vào lễ tuyên phong Chân phước diễn ra trang nghiêm, an toàn và để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng khách hành hương.

Những hình ảnh về màu áo xanh tận tụy nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội.