Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khách hành hương gửi lời cảm ơn thanh niên tình nguyện Cà Mau sau Lễ tuyên phong chân phước

Tân Lộc

TPO - Hơn 160 đoàn viên, thanh niên Cà Mau tham gia hỗ trợ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với người dân và khách hành hương. Hoạt động của lực lượng áo xanh tình nguyện đã nhận lại nhiều lời cảm ơn, khen ngợi cho tinh thần trách nhiệm, tận tình và chu đáo.

Trong các ngày diễn ra Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tại Nhà thờ Tắc Sậy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, đã huy động 160 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, với hai đội hình gồm hỗ trợ khách quốc tế và hậu cần.

Đội hình hỗ trợ khách quốc tế đã hướng dẫn hàng trăm lượt khách về địa điểm hành lễ, nơi lưu trú và các điểm tham quan. Trong khi đó, đội hình hậu cần bố trí nhiều điểm hỗ trợ dọc Quốc lộ 1A, khu vực Nhà thờ Tắc Sậy, phục vụ hơn 7.000 lượt khách hành hương.

2aoboqibld2erw2zst5bxmjvnse0fz8xpdnfetri.jpg
Tỉnh Đoàn Cà Mau đã huy động 160 đoàn viên, thanh niên tình nguyện viên hỗ trợ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Theo Tỉnh Đoàn Cà Mau, các tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn bãi đỗ xe, nơi nghỉ ngơi, khu vực ăn uống, y tế, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời thu gom rác, vệ sinh môi trường. Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng vận động và phát miễn phí hơn 7.000 chai nước suối, góp phần tiếp sức cho người dân và du khách trong những ngày diễn ra lễ.

Sau khi chương trình kết thúc, các đoàn viên tiếp tục phối hợp cùng Ban Tổ chức và các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực tổ chức sự kiện.

2aoboqiblqfztme2saxxjby81paumzxynu4lpri0.jpg
2aoboqiblvklqkmzahgmqioelsch1202olkb4o92.jpg
Thanh niên tình nguyện dầm mưa hỗ trợ, hướng dẫn khách và thu gom rác, vệ sinh tại lễ tuyên phong chân phước.

Những hình ảnh về màu áo xanh tình nguyện tận tụy được đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều tài khoản bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần phục vụ của lực lượng tình nguyện.

Tài khoản Nguyễn Gia Tuấn chia sẻ, tại các điểm hỗ trợ, các bạn trẻ luôn nhiệt tình với khách hành hương. Có những việc chưa thể giải quyết ngay, các tình nguyện viên chủ động xin số điện thoại để liên hệ lại ngay khi có kết quả.

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Nhật viết: "Hình ảnh đẹp qua những việc làm đáng trân quý của các bạn đoàn thanh niên tỉnh Cà Mau. Việc làm của các bạn mang đến những cảm tình thân thương với khách hành hương"...

Những lời cảm ơn, động viên từ người dân và du khách là sự ghi nhận đối với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Cà Mau, góp phần vào lễ tuyên phong Chân phước diễn ra trang nghiêm, an toàn và để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng khách hành hương.

738504026-1565297901959091-8315322544590094102-n.jpg
Những hình ảnh về màu áo xanh tận tụy nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, hỗ trợ tổ chức Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Tân Lộc
#lễ tuyên phong #Cà Mau #tình nguyện viên #hành hương #đoàn viên #tuổi trẻ Cà Mau #Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp #Tỉnh Đoàn Cà Mau

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe